Насамперед оцініть стан рослини

Пеларгонія, зазвичай найактивніше цвіте в теплу пору року, проте за належного догляду може формувати бутони й узимку. Щоб підтримати рослину в холодний сезон, важливо враховувати її стан, правильно підібрати добриво та забезпечити достатньо світла. Водночас підживлення потрібне не кожній квітці: якщо вона перейшла в період спокою, додаткові поживні речовини можуть їй нашкодити. Більше про це пише УНІАН.

Чим підживити герань восени

Передусім оцініть стан рослини. Якщо пеларгонія уже припинила цвісти й кілька місяців не утворює бутонів, краще не стимулювати її добривами до весни. У період спокою рослина не потребує активного підживлення, а надлишок поживних речовин може негативно вплинути на кореневу систему.

Інша ситуація, якщо пеларгонія продовжувала цвісти восени й на ній досі залишилися бутони. У такому разі можна спробувати підтримати її цвітіння взимку. Для цього використовують добрива з фосфором і калієм, призначені для квітучих рослин. Важливо, щоб у складі не було азоту, адже для осіннього підживлення він не підходить.

Концентрацію готового засобу варто зменшити: розводьте його водою вдвічі слабше, ніж зазначено в рекомендаціях виробника. Вносити таке добриво потрібно не частіше одного разу на місяць.

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Домашнє підживлення з йодом і перекисом

Для тих, хто віддає перевагу саморобним сумішам, є простий рецепт підживлення. Для його приготування знадобиться один літр теплої води, три краплі йоду та одна чайна ложка перекису водню. Усі складники потрібно ретельно змішати.

На одну рослину використовують не більше склянки готової суміші. Вливайте її обережно по краю горщика, уникаючи потрапляння на стебла та листя.

Незалежно від того, яке підживлення ви обрали, спочатку полийте квітку звичайною водою. Добриво вносьте лише наступного дня, щоб не використовувати його на сухому ґрунті.

Що ще потрібно пеларгонії для зимового цвітіння

Самого підживлення недостатньо, щоб пеларгонія продовжувала утворювати бутони в холодну пору року. Важливу роль відіграє освітлення: рослині потрібно щонайменше 12 годин світла на добу. Якщо природного освітлення бракує, скористайтеся фітолампою.

Також стежте за температурою та вологістю ґрунту. Герань не любить надмірної спеки, тому горщик краще тримати подалі від опалювальних приладів. Поливайте рослину лише після того, як ґрунт повністю висохне.