Кондиціонер охолоджує повітря надто швидко. А там, де є різниця температур, неминуча поява конденсату. Виробники передбачили спеціальну систему для його виведення за межі приміщення. Тому, якщо з кондиціонера починає капати, щось не так. Проте не завжди це означає поломку, яку неможливо виправити самостійно. Moyo розповідає про причини, чому з кондиціонера може капати вода зовні та всередині приміщення, а також як це виправити.

Чому капає вода з внутрішнього блоку кондиціонера

Часто у дренажний отвір потрапляє сміття чи залітають комахи. Якщо засмічення не прибирати, воно залежується, з'являється мул, потім закорковування. І ось саме після цього вода не виводиться на вулицю, а поступово стікає.

Як почистити дренаж самотужки? Якщо є впевненість, що розібраний кондиціонер зможете зібрати в точній послідовності навпаки, тоді є сенс братися за роботу. Щоб підстрахуватися, краще сфотографувати, як було, а потім порівняти, як стало.

Покрокова інструкція чищення дренажу:

1. Вимикаємо кондиціонер із розетки та знімаємо кришку внутрішнього блоку.

2. Виймаємо фільтри грубого очищування, добре промиваємо, можна навіть з рідким милом. Просушуємо.

3. Знімаємо піддон, дотримуючись вказівок з інструкції виробника, і ретельно споліскуємо.

4. Чистимо дренажний отвір. Пилососом зручно продувати дренажну трубку. Також можна почистити шприцом, зарядивши його рідиною для очищення кондиціонера.

5. Щіткою чи пароочисником вичищаємо випарник.

Висохлі деталі непогано було б обробити хлоргексидином. Він добре знезаражує, знищує більшість мікроорганізмів, включаючи грибки. Далі слід те, що розібрали, зібрати назад.

Інколи протікання відбувається через негерметичність дренажу. Або в піддоні, куди стікає вода, утворилася тріщина, яку важко помітити неозброєним оком. Це слабке місце спліт-системи.

Якщо неприємності починаються відразу після установки, це означає, що монтаж був з порушеннями. У такому разі варто вимагати гарантію, а краще звертатись до фахівців фірмового сервісного центру. Вимоги до кваліфікації майстрів там вищі, вони мають справу лише з певним брендом техніки.

Ще одна причина протікання кондиціонера – витік фреону, який може статися через недобросовісне вальцювання труб або погано пропаяні з’єднання. У першому випадку протікання відбувається протягом місяця, тому варто звернутися до сервісного центру, який установлював кондиціонер. У другому випадку повторно заправити кондиціонер фреоном теж зможе сервісна служба.

Одна з найчастіших причин, чому тече кондиціонер, – це засмічення фільтрів випарника. Достатньо зняти верхню панель та зовні оцінити, в якому стані знаходяться фільтри. Брудні очищають вологою серветкою з м'якої тканини. Якщо кондиціонер працює регулярно, освіжати їх краще раз на 1-1,5 місяці.

При недбалій установці кліматичної техніки може утворитися пошкодження дренажного піддона. Спочатку це може бути непомітно, тому протікання відбувається повільно. Тоді без заміни піддона не обійтись.

Чому капає вода із зовнішнього блоку кондиціонера

З кондиціонера може капати, якщо він працює надто довго. Це стосується як вентиляції, так і обігріву. Але в будь-якому випадку, конденсат не повинен стікати всередині приміщення, тільки назовні, по дренажній трубці. Якщо це заважає сусідам, варто відсунути її трохи убік.

Якщо відбувається інтенсивне протікання, можливо, дренажна трубка забилася. За нормального стану дренажної системи вода періодично капає. Якщо йде безперервний струмінь, тоді потрібна детальна діагностика, щоб з'ясувати причину і якнайшвидше її усунути.

Що робити насамперед, коли тече вода з кондиціонера

Якщо було помічено підтікання, насамперед знеструмлюють кондиціонер, прочищають дренаж та фільтри. Якщо не допомогло, тоді звертаються до фахівців із сервісного центру. Майстри легко визначають, чи є у поломці вина користувача. Прочищення всіх вузлів пристрою зазвичай роблять щорічно навесні перед початком користування. Крім діагностики та профілактики, перевіряється тиск фреону, тому мінімізуються ризики протікання кондиціонера.