Щоб кондиціонер працював ефективно і не завдавав дискомфорту своїм власникам, необхідно правильно підібрати для нього місце в кімнаті

Ми використовуємо кондиціонер на роботі та вдома як для обігріву, так і для охолодження приміщення. Проте, як правильно користуватися кондиціонером, знають далеко не всі. Щоб ваш кондиціонер прослужив максимально довго, необхідно дотримуватися правил експлуатації та вимог щодо вибору кондиціонера та його встановлення, повідомляє Teplocentr.

Не рекомендовано налаштовувати кондиціонер на температуру нижче за вуличну більш ніж на 7-10°C. Оптимальною для здоров'я вважається ще менший інтервал в 5-7°С. Не рекомендовано охолоджувати температуру повітря в приміщенні нижче 24°C.

Щоб кондиціонер працював ефективно і не завдавав дискомфорту своїм власникам, необхідно правильно підібрати для нього місце в кімнаті. Розміщувати зовнішній та внутрішній блоки потрібно так, щоб інтер'єр, меблі та інші предмети не ускладнювали їхню роботу. Не можна встановлювати кондиціонер навпроти ліжка або спрямовувати потік холодного повітря туди, де люди найчастіше проводять час.

Відсутність свіжого повітря негативно впливає на здоров'я людини. Провітрювати приміщення потрібно кілька разів на день. Але тримати вікна постійно відчиненими під час роботи кондиціонера не бажано. Повітря з вулиці безперервно надходитиме до приміщення. Тому кондиціонеру доведеться працювати на максимальній потужності, щоб підтримувати задану температуру.

Кожна модель має допустиму максимальну та мінімальну температуру, при яких вона працює справно. Якщо температура вище або нижче за допустиму, у роботі кондиціонера можуть виникнути поломки та збої.

На фільтрі кондиціонера збирається пил, бруд та бактерії. Якщо не чистити фільтр вчасно – будете дихати брудним повітрям. Тому потрібно вчасно звертатися до фахівців кліматичних компаній, які допоможуть запобігти різноманітним поломкам та збоям в роботі приладу, що продовжить термін служби кондиціонера. Для тих, хто користується кондиціонером цілий рік, звертатись до фахівців бажано 2 рази на рік. Якщо ви використовуєте кондиціонер лише 1 сезон, то достатньо і одного разу перед початком використання.