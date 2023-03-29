Непомітний, але невтомний борець з пилом – робот-пилосос, особливо, якщо у нього є функція вологого прибирання

Пил вічно супроводжує наше життя і часом страшенно бісить. Уникнути його повністю фактично неможливо, проте є способи, як його кількість можна мінімізувати, пише Hotline.

1. Спочатку витріть пил.

Найголовніше в боротьбі з пилом – послідовність дій. Під час вологого прибирання рухайтеся зверху вниз. Спочатку розкладіть всі речі по місцях, потім витріть всюди пил, а в кінці помийте підлогу.

Якщо наводите лад за допомогою пилососа, схема трохи змінюється. Спочатку пройдіться пилососом, потім почекайте, поки осяде пил, який він підняв, потім беріться за ганчірку для пилу, а після неї – за швабру. Якщо у вас миючий пилосос – він не підіймає пил.

2. Жодних волотей.

Пухнасті волоті для пилу симпатичні, але абсолютно непотрібні. Ви просто піднімете пил в повітря, і він осяде на інший предмет. Краще візьміть серветки з мікрофібри або фланелі. Ці маленькі помічники відмінно збирають бруд, головне не забувати їх регулярно прати.

3. Правильно наносьте засоби від пилу.

Якщо ви використовуєте засоби від пилу або поліроль для меблів у вигляді рідкої пасти чи аерозолю, наносьте їх правильно – спочатку на ганчірку, а потім ганчіркою витирайте меблі. Якщо розпорошувати склад зразу на меблі, на них утворюється липка плівка, яка, навпаки, тільки притягує пил.

4. Вибирайте якісний пилосос.

Безмішкові пилососи не випускають пил в повітря та збирають його не в мішок, а в ємність з водою. Звертайте увагу на потужність і кількість насадок, які йдуть в комплекті з пилососом. З ними простіше прибирати у важкодоступних місцях. Важливі прогумовані колеса, які не дряпатимуть підлогу, та м'які бампери на корпусі, щоб під час зіткнення з меблями не постраждали ані пилосос, ані шафа. Непомітний, але невтомний борець з пилом – робот-пилосос, особливо, якщо у нього є функція вологого прибирання.

5. Пам'ятайте про батареї.

Ніхто не любить мити батареї, але там завжди скупчується багато пилу, який розноситься оселею, якщо його не прибрати. Щоб вимити батарею вручну було легше, поставте під неї таз або миску і змивайте пил водою чи миючим розчином з пульверизатора. Ще зручніше скористатися тонкою насадкою від пилососа.

Очистити радіатор і простір за ним допоможе пароочищувач з конусоподібною насадкою для точкового очищення. Їх тонкий носик дістає до важкодоступних місць і подає міцний струмінь пари. Пароочищувач – взагалі незамінний гаджет для якісного прибирання, допомагає очистити та дезінфікувати будь-які поверхні, стійкі до гарячого пару: килими, кахельну підлогу й стіни, сантехніку, техніку в кухні, меблі, килими, штори, жалюзі, постільну білизну, покривала та м'які іграшки.

Також під час прибирання не забувайте про вентиляційні отвори. Вони теж розносять пил по всій кімнаті, тому пройдіться по них пилососом або пароочищувачем щоразу, як помічаєте скупчення пилу.

6. Регулярно періть текстиль.

Щоб позбутися від шкідливих пилових кліщів, регулярно періть вироби, які можна прати. Причому за можливості на досить високій – не менше 60 градусів, – температурі. Якщо подушку або покривало не можна прати – віддавайте їх в хімчистку. 1-2 рази на рік чистити потрібно й наповнювач у подушках.

Купуючи матрац, вибирайте моделі з натуральним латексом або поліефірним волокном всередині. Такі наповнювачі не збирають пил. Коли основний чохол час буде прати або нести в хімчистку, знадобиться змінний чохол. Дуже добре, якщо він буде в комплекті з подушкою або матрацом.

Постільну білизну періть не рідше двох разів на місяць, вибираючи в пральній машині делікатний режим, щоб тканина не зношувалася раніше, ніж потрібно. Після прання та сушіння гарненько витрусіть білизну з балкона. Ще краще зробити це й перед пранням. Ви здивуєтеся, скільки пилу з неї полетить у повітря.

7. Покладіть килимок в передпокій.

Це не тільки декоративний, але й функціональний елемент. Килимок біля дверей – ефективний бар'єр, на якому залишиться частина вуличного пилу, принесеного на взутті.

8. Купіть зволожувач повітря.

У сухому повітрі пил легко та вільно літає по кімнатах, а разом з ним й пилові кліщі. У приміщенні, де працює зволожувач, вологість повітря збільшується до 40-60%. Пилові частинки просочуються вологою та осідають під власною вагою – залишається лише протерти поверхні мокрою ганчіркою та шваброю.

Ще краще придбати мийку або очищувач повітря. Усередині таких приладів повітря не тільки зволожується, але й проходить крізь різні фільтри, очищаючись від пилу та шкідливих домішок.

9. Мийте та міняйте фільтри в кондиціонері.

Якщо у квартирі встановлений кондиціонер – не забувайте чистити його фільтри та прибирати пил, що накопичився всередині. Інакше його вміст – ідеальне середовище для розмноження бактерій і грибків, які розлітатимуться у повітрі.

Під час прибирання зніміть з кондиціонера верхню кришку та пропилососьте прилад всередині. Фільтри мийте теплою водою не рідше, ніж 1 раз на місяць. Якщо звичайна вода не справляється – покладіть фільтр на 10 хвилин в мильний розчин, після чого промийте та просушіть. Одноразові повітроочисні фільтри проти запахів і шкідливих мікроорганізмів мити не можна – їх необхідно періодично міняти.

10. Зачиняйте дверцята меблів.

Завжди щільно зачиняйте дверцята шаф і тумбочок, тоді пил не осідатиме на одязі, посуді й аксесуарах. Якщо в меблях є відкриті полиці, подумайте над тим, щоб їх засклити, адже запобігти потраплянню пилу простіше, ніж його прибирати. І не забувайте про порядок в шафі.

11. Вибирайте мінімалізм.

Викиньте або віддайте весь зайвий декор і меблі, і в будинку стане легше дихати. Пам'ятайте, що великі м'які іграшки та килими з високим ворсом відмінно збирають пил, а ось добре їх вичистити досить складно.

Рівні монолітні поверхні та практичні матеріали – найкращі помічники у боротьбі з пилом. Гладкі поверхні легше чистити, тому паркетна дошка виграє у ковроліну, а шкіряна оббивка м'яких меблів – у тканинної.

12. Зверніть увагу на вікна.

Крізь вікна у квартиру проникає пил, бруд і вуличний шум. Захиститися від цих невидимих ворогів допоможуть нові склопакети з поліпшеною звукоізоляцією. Ще один крок у боротьбі з пилом – засклити відкритий балкон. По-перше, в будинку стане тепліше та тихіше, а по-друге, на балконі можна організувати систему зберігання, кабінет або комфортну лаундж-зону.

13. Ліквідуйте дверні щілини.

Жодних щілин в отворів у вхідних дверях – полотно має щільно прилягати до коробки. Відчуваєте протяг і чуєте, як сусіди повертаються додому? Приклейте по периметру двері та коробки гумовий або поролоновий ущільнювач. Можна наклеїти на якусь одну поверхню, але якщо ущільнювач буде на двох – вийде відмінний подвійний ефект.