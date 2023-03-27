Як правило, позбутися самостійно наслідків ремонту не так легко

У процесі ремонту з’являється багато дрібного і габаритного будівельного сміття, а також будівельний пил, якого не так легко позбутися. Як правило, позбутися самостійно наслідків ремонту не так легко, тому часто люди звертаються до клінінгових компаній. Про етапи прибирання помешкання після ремонту розповідає RealStroyService.

Які роботи необхідно виконати:

1. Вивезти залишки будівельного сміття та загальне очищення приміщень.

2. Видалити будівельний пил зі стелі, стін, підлоги, меблів та інших поверхонь.

3. Видалити плями будь-якої складності з будь-яких поверхонь.

4. Миття та полірування підлогового покриття.

5. Суха та волога чистка меблів.

6. Хімчистка меблів та килимів.

7. Чистка та дезінфекція сантехніки й поверхонь санвузла.

8. Миття вікон, підвіконь, відкосів, відливів.

При капітальному ремонті такий об’єм робіт досить складно виконати самостійно: доведеться не лише витратити час, а й гроші на додаткові засоби для чищення. Крім того, є ризик пошкодити свіжий ремонт, меблі чи сантехніку. Тому професіонали радять звертатися до клінінгових компаній, які використовують професійні засоби та обладнання. Якщо ж ви робите ремонт поступово чи лише в одному приміщенні, вам не складно буде прибрати самостійно.