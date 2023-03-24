Процес встановлення вікон може відрізнятися залежно від матеріалу

Правильне встановлення вікон та дверей – це не лише питання естетики, а й правильного подальшого функціонування. Навіть якщо ви не збираєтеся це робити самостійно, варто знати порядок дій, щоб контролювати правильність їх виконання майстром. Про етапи встановлення вікон та дверей розповідає РКК.

Загальні правила

Перед безпосередньою установкою конструкції можливе проведення демонтажу, виробництво та монтаж вхідних дверей та віконних блоків. Ця досить ємна процедура є єдиним шансом якісно підготувати отвір до встановлення нових елементів. Краще виконувати встановлення дверей і вікон після ретельного вирівнювання підлоги.

Встановлення вікон

Процес встановлення вікон може відрізнятися залежно від матеріалу, який був використаний для виробництва. Зараз в Україні найбільш популярними вважають вікна з металопластику або дерева.

Як відбувається монтаж віконної конструкції з металопластику:

знімаємо старі віконні стулки з петель (якщо вони є);

видаляємо захисну плівку із зовнішнього боку вікна, профіль;

встановлюємо елементи кріплення на раму;

наносимо спеціальну стрічку ущільнювача на зовнішню сторону віконного профілю;

монтуємо вікно в отвір та ставимо клини у бічні зазори між рамою та отвором (раму потрібно монтувати на анкерні пластини та дюбелі);

вилучаємо клини для регулювання;

монтуємо та регулюємо стулки, кріплення ручок;

ретельно регулюємо всі механізми;

герметизуємо віконну конструкцію за допомогою піни;

монтуємо підвіконня, відливи та укоси.

При встановленні дерев’яних вікон особливу увагу варто приділити вибору виду дерева, з якого вирішили виготовити вікно. Не варто забувати і про такий процес, як фарбування та вирівнювання як укосів, так і самих рам.

Встановлення вхідних та міжкімнатних дверей

Під час монтажу дверей потрібно пам'ятати, що їх потрібно монтувати одночасно, незалежно від типу. Тобто міжкімнатні та вхідні двері необхідно встановлювати одночасно. Це правило застосовується абсолютно до всіх видів будівель.

Тому існує особлива технологія, яку зможе виконати лише фахівець високої кваліфікації:

підготовка дверного отвору;

встановлення порога та дверної коробки;

монтаж та підганяння дверного полотна;

ретельна перевірка щільності дверей та роботи замкових механізмів.

Міжкімнатні двері мають практично аналогічний алгоритм встановлення. Головною особливістю монтажу цього типу дверей є встановлення скла. Варто підкреслити, що ця операція виконується в останню чергу (після припасування та всіляких перевірок).