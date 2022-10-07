У продажу сьогодні можна зустріти вікна з трьох основних матеріалів – полівінілхлориду (пластикові), дерева, алюмінію

Якщо ви плануєте замінити в помешканні вікна, слід детально розібратися у віконних системах, які є на ринку, адже вони відрізняються за багатьма параметрами. Це дозволить підібрати оптимальний варіант для вашого бюджету. У продажу сьогодні можна зустріти вікна з трьох основних матеріалів – полівінілхлориду (пластикові), дерева, алюмінію. Незважаючи на єдиний принцип виконання конструкцій, матеріал дає свої особливості, про що детальніше розповідає «БМК-Атлант».

Пластикові вікна

Такі вікна користуються найбільшою популярністю, оскільки допомагають зробити приміщення теплим, чистим і красивим за доступною ціною.

Їхніми перевагами є:

відмінна теплоізоляція: конструкції абсолютно герметичні і не пропускають холод, а належний повітрообмін забезпечується за рахунок установки додаткового вентиляційного вузла;

надійна звукоізоляція: вікно може погасити шум гучністю до 47 дБ;

пожежна безпека: пластик не підтримує горіння, а при відкритому вогні просто починає плавитися;

міцність: ПВХ-профіль не схильний до корозії і гниття, стійкий до високих і низьких температур, вологи, опадів і будь-яких інших чинників;

практичність: різноманітні аксесуари можуть забезпечити захист від комах чи від злому, убезпечити дітей від випадання тощо;

естетичність: білі віконні конструкції пасують практично під будь-які інтер’єри, а іншого кольору їм можна надати завдяки ламінуванню.

Пластикові вікна також бувають різні, і відрізняються вони за:

1. Кількістю стулок. Найбільш затребуваними є одно-, дво- і тристулкові віконні блоки, проте технологія дозволяє виготовляти конструкції набагато більших розмірів. Проте в такому випадку слід переконатися, що стіна може витримати їх значну вагу та забезпечити міцність кріплень.

2. Способом відкривання стулок. Найпростіший варіант – глухе вікно, коли склопакет нерухомо закріплюється в рамі. Також є стулки поворотні, відкидні і комбіновані. Перші відкриваються традиційно, у других відкриття доводиться тільки на верхню частину, а останні поєднують в собі функції перших двох.

3. Конструкцією профілю. Розрізняються за кількістю внутрішніх камер і їх наповненням. Найбільш популярні трикамерні (для скління балкону та нежитлових приміщень) та п’ятикамерні (для житлових кімнат) профільні системи.

4. Типом склопакета. Це один з найважливіших елементів віконної системи, від якого безпосередньо залежать енергозберігальні і звукопоглинальні функції. Однокамерне скління найдешевше, але і параметри має скромні, через що підходить тільки для неопалюваних приміщень. Двокамерні склопакети – це ідеальне співвідношення ціни і функціональності. Їх цілком вистачає для забезпечення тепла, тиші в будинку. Трикамерні використовуються рідко через їх високу вартість.

5. Формою. Найбільш традиційними вважаються прямокутні та квадратні вікна, однак можна замовити конструкцію практично будь-якої форми під всі види квартир і будинків.

Також можна вибрати модель із рядом спеціальних функцій і доповнень. Це може бути посилена теплоізоляція, тонування, ламінація, встановлені вентиляційні клапани тощо.

Дерев’яні вікна

Конструктивно вони схожі на пластикові вікна, але мають профіль не з полівінілхлориду, а з клеєного бруса. Згідно з дослідженнями, за своїми параметрами дерев’яні та пластикові вікна досить схожі. Основна різниця полягає в тому, що дерево – натуральний матеріал, який робить інтер’єр теплішим і затишнішим, конструкції з дерева легко підганяються за кольором під дизайн. Однак у таких вікон є суттєвий мінус – висока вартість.

Алюмінієві вікна

Алюмінієвий профіль набагато компактніший за пластикові та дерев’яні аналоги, завдяки чому збільшується площа скління і, відповідно, світлопроникна здатність блоку. Рама є збірною, що підвищує її придатність до ремонту, а завдяки малій вазі можна без особливих проблем виготовляти великі блоки і склити більші отвори. Наприклад, при склінні балкону можна буде обійтися без зміцнення плити.

Натомість у порівнянні з іншими видами вікон алюмінієві мають гірші показники тепло- і звукоізоляції і представлені тільки в одному кольорі.

На що слід звертати увагу при виборі вікон

1. Сертифікат якості. Він підтвердить, що ви купуєте виріб належної якості, який відповідає міжнародним стандартам.

2. Комбінацію профілю і склопакету, адже вони визначають основний набір характеристик вікна.

3. Фурнітуру. Вона відповідає за рухливість стулок, тому якість фурнітурного комплекту надзвичайно важлива.

4. Ущільнювачі. Розташовуються між рамою і стулками, відповідають за герметичність конструкції. Найвигідніше замовляти ущільнювачі з ЕПДМ-полімеру, хоча це може бути також силікон, каучук або гума. Слід також звертати увагу на якість виробництва.

Ще один важливий момент – точні розміри. Найкраще викликати замірника, який зніме точні параметри отворів. Таке просте рішення позбавить вас від маси проблем.

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