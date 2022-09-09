Двері з масиву – міцні, довговічні, забезпечують хорошу тепло- та звукоізоляцію

Обираючи міжкімнатні двері, потрібно вивчити характеристики різних матеріалів, з яких вони виробляються, щоб потім не витрачати зайві гроші на заміну. «Архідея» розповідає про плюси та мінуси дверей з масиву, ламінованих, шпонованих та зі скла.

Масив

Двері з масиву бувають двох типів:

класичні – з цільного масиву дерева, тому ці двері повністю екологічні, проте дорогі;

клеєні – більш дешевий аналог, який складається з кількох дошок, склеєних між собою під високим тиском.

Двері з масиву – міцні, довговічні, забезпечують хорошу тепло- та звукоізоляцію. Їхнім недоліком є велика вага, а також те, що вони розбухають та деформуються при зміні вологості повітря. Такі двері пасують для встановлення в житлових кімнатах. При встановленні необхідні міцні петлі, здатні втримати вагу полотна.

Ламіновані

В основі конструкції – ДСП або МДФ, які зверху ламінують полімерною захисною плівкою. Усередині такі двері заповнюються пористою ДСП або картонними стільниками. Захисна плівка може бути будь-яких кольорів, фактур та з різними візерунками, і завдяки цьому різноманіттю такі двері користуються популярністю. Крім того, ціна ламінованих дверей значно нижча, ніж дверей з масиву, вони не бояться вологості та не потребують особливого догляду. Проте з часом плівка вигорає під дією прямих сонячних променів.

Шпоновані

Шпон – тонкий зріз дерева, товщиною 0,5-10 мм. Шпоновані двері – це дерев’яні каркасні двері, що ззовні облицьовуються шпоном. Колір таких дверей залежить від сорту дерева, з якого зрізаний шпон, тому знайти два ідентичні полотна не вийде.

Дехто вважає небезпечними для здоров’я смоли, які використовують при шпонуванні дверей, проте сучасні технології дозволяють виготовляти якісні шпонеовані двері із відповідними сертифікатами екологічності.

Шпоновані двері порівняно недорогі, неважкі та мають широкий вибір дизайнів. Проте вони не досить міцні, якщо порівнювати з масивом.

Скляні

Скляні двері добре впишуться в будь-який інтер’єр. Їх використовують для візуального збільшення простору або додавання родзинки інтер’єру. Такі двері можна прикрасити розписом, мозаїкою, фотодруком. Проте зовнішній вигляд – не головне, на що слід звертати увагу при виборі. Найважливіше – це міцність скла, і для довговічності краще купити двері із загартованого скла. Проте ціна їхня буде приблизно така ж, як і в масиву.

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