Клейові склади для укладання ламінату більше не використовують

Ламінат є одним з найбільш популярних сучасних оздоблювальних матеріалів. Він має широкий асортимент кольорів та текстур, простий у догляді, екологічно безпечний, доступний за ціною та має довгий термін експлуатації. Крім того, укладання ламінату не займає багато часу, та й зробити це можна самостійно. Розповідаємо, як це правильно зробити.

Технологія укладання ламінату набагато простіша, ніж технологія укладання плитки. У першу чергу підлогу необхідно привести в належний стан, очистити від сміття і бруду. Заливати стяжку не обов’язково, хоча, якщо вирівняти поверхню, то проблем після тривалої експлуатації матеріалу буде набагато менше. Перед укладанням ламінату потрібно посталити ізоляційний шар та поверх нього м’яку підкладку.

Клейові склади для укладання ламінату більше не використовують: цю технологію повністю витіснили безклейові способи. Для утримання панелей розробили унікальні з’єднання, що дозволяє і монтувати ламінат швидко, і легко демонтувати його за потреби. Основні види замків ламінату – Lock і Click, і саме про їх укладання йтиметься далі.

Монтаж ламінату із замком Lock

Панелі із замком Lock є найбільш доступними та поширеними. З одного боку ламінована дошка має характерний шип, а з іншого – паз відповідного розміру із гребінкою для фіксації. Під час монтажу шип забивається в паз.

Lock також ще називають «забивним замком», адже для забивання застосовують киянку з дерева або гуми. Вона допомагає створити надійне з’єднання без ризику пошкодження замкової структури. До ламелі на підлозі підставляють брусок, і акуратними рухами киянки забивають шип в паз до їх повного з’єднання, так щоб не залишилося щілини між дошками.

Переваги замка Lock:

надійність фіксації;

доступна ціна;

можливість збирання та розбирання покриття.

Недоліки замка Lock:

поява з часом невиправних дефектів: від навантаження у з’єднанні «шип-паз» утворюється тертя, яке призводить до стирання гребінки та погіршення щільності з’єднання;

формування щілин у місцях стиків через знос гребінки;

розібрати покриття можливо, але складно, і в процесі пошкоджується замковий шип.

Монтаж ламінату із замком Click

Система Click є більш пізньою модифікацією, і тому позбавлена мінусів системи Lock. Дошки мають шип у формі плоского гачка і відповідний паз. Дошки з’єднуються під кутом 45° і фіксуються до клацання без додаткових фізичних зусиль та інструментів. Виробники допускають перепад підлоги по площині до 3 мм на 1 м2.

Переваги замка Click:

при тривалій експлуатації не утворюється розбіжність в ділянках стиків і щілини;

провести демонтаж і повторне укладання можна до 6 разів, замок при цьому не пошкоджується;

замкові фіксатори стійкі до деформацій навіть при інтенсивних навантаженнях: покриття збереже свій первісний вигляд, а фіксатор не дасть панелям розійтися;

чим якісніший фіксатор Click, тим менш явною буде ділянка з’єднання панелей, а при правильному укладанні – практично непомітною.

Основним недоліком замків Click є складність виробництва, яка підвищує вартість ламінату. Проте цінова різниця буде неактуальна з урахуванням того, що панелі прослужать значно довше, ніж аналоги.

За матеріалами Remont-Bud та Holz

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