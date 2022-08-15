Простий дизайн, який зроблений зі смаком, завжди виглядає стильно і модно

Ремонт у багатьох асоціюється з брудом, шумом та купою нервів. Та якщо винести за дужки ці чорнові роботи і зосередитися тільки на дизайні інтер’єру, то можна отримати від цього процесу величезне задоволення. «Архідея» розповідає, як красиво, оригінально та водночас просто і недорого декорувати стіни вдома.

Простий дизайн, який зроблений зі смаком, завжди виглядає стильно і модно на відміну від ідеї, яка поєднує в собі все та одразу. Замість надлишку розкоші варто зосередитися на кількох акцентних деталях, наприклад, на стіні кімнати. Ось 7 простих та недорогих способів декорування стін у будинку.

1. Написи. Цей спосіб ідеально підходить для бібліотек чи робочих кабінетів. Дуже гармонійно виглядатиме чорний шрифт на ідеально білому тлі. І не забувайте, що більше трьох кольорів в інтер’єрі поєднувати не варто.

2. Візерунки за допомогою фактурного валика. Якщо ви вирішили пофарбувати стіни валиком, можна нанести рельєфні візерунки, які користуються значною популярністю у дизайнерів. По-перше, для таких малюнків вам не потрібно нічого робити додатково вручну: ви просто фарбуєте стіни валиком, який має рельєфний візерунок. По-друге, велика різноманітність кольорів та візерунків точно зробить вашу кімнату унікальною.

3. Картина. Велику порожню стіну можна прикрасити картиною, яку можна зробити навіть з підручних матеріалів своїми руками.

4. Клейкі стрічки. Однотонну стіну допоможе декорувати звичайна ізострічка або кольорові клейкі стрічки. Для цього достатньо придумати візерунок та наносити його симетрично на стіну (хрестики, ромбики, хвилі тощо). Малюнок можна вигадати самостійно або підглянути ідеї в інтернеті.

5. Фото. Звичайні цвяхи та міцні нитки стануть у нагоді, якщо ви захочете прикрасити стіну унікальним сімейним деревом фотографій. Для цього потрібно лише продумати грамотну та правильну розмітку та забити цвяхи. Далі між цвяхами натягнути нитки і причепити фото.

6. Акварельні малюнки. Створюються дуже просто і виглядають захоплююче. Для початку потрібно нанести на стіну основу. Після того, як базова фарба висохне, візьміть фарби іншого кольору, розведіть їх водою і сміливо створюйте свої шедеври. Якщо ви вагаєтесь, що у вас нічого не вийде, то дарма: тут не потрібні ідеальні лінії та досконалість, а треба максимально природний ефект.

7. Ламінат. Таке оздоблення виглядає дуже красиво та стильно. Крім цього, для встановлення ламінату на стіні не потрібно звертатися за допомогою до кваліфікованого майстра, усе можна зробити своїми руками.

Ще кілька переваг ламінату на стіні:

покриття є гіпоалергенним;

має високу зносостійкість;

серед широкого різноманіття кольорів та фактур підібрати те, що потрібно, зможе кожен;

допомагає приховати дефекти та нерівності на стіні;

для очищення та догляду можна використовувати стандартні засоби догляду;

ламінат має чудові антистатичні характеристики, завдяки яким він практично не притягує пил та бруд.

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