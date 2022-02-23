За допомогою кошиків можна організувати будь-який простір

У певний момент кожен хоче змінити щось в інтер’єрі, проте зробити ремонт не завжди є можливість. Можна обмежитися заміною меблів, текстилю та кольорів, але й це рішення потребує немалих фінансів. Натомість можна додати в простір цікавих елементів, які його освіжать без особливих зусиль. Які дрібнички додадуть яскравих акцентів вашій оселі, розповідає «Зелена садиба».

1. Тримач штор.

Елемент, на який не дуже часто звертають увагу. Якщо обрати цікавий варіант, він зможе стати несподіваним акцентом.

2. Аромадифузор.

Предмет інтер’єру, який не тільки стильно виглядає, але й може змінити настрій кімнати за допомогою різних ароматів.

3. Кошики.

За допомогою кошиків можна організувати будь-який простір, адже саме різноманітні дрібнички не на своїх місцях створюють відчуття безладу.

4. Кашпо.

Не завжди є можливість обрати дійсно красиві горщики для домашніх рослин, та натомість їх можна прикрити за допомогою кашпо, які можна зробити навіть самостійно.

5. Килимок.

Повноцінний килим, ще й стильний – це доволі дорого. Замість цього можна обрати тонкі килимки або невеличкі акцентні, чи взагалі поєднати кілька різних. За допомогою таких килимків можна виділити потрібні предмети та зонувати простір.

6. Таця.

За допомогою таці – металевої, дерев’яної чи плетеної – можна створити «острівець» декору, який стане центральним елементом столу або комоду.

7. Гірлянда.

Предмет-настрій в інтер’єрі, варіантів використання якого безліч. Широкий асортимент гірлянд дозволяє знайти ту, яка пасуватиме за бюджетом та розміром.

8. Рамки.

Дрібний елемент декору, що створить оригінальну композицію, якщо обрати цікавий формат: неочікуваний колір, фактуру або форму.

9. Скляна ваза.

Скляна ваза-пляшка може бути різних розмірів та кольорів, тому ви легко зможете підібрати ту, яка підійде під ваш інтер’єр. Кольорові варіанти можуть цікаво пропускати світло з вікна, а прозорі -додати «повітря».

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