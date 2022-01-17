Вибір місцевих постачальників є чудовим способом зменшити вуглецевий слід під час облаштування свого дому

Завдяки вакцинації ми поступово почали повертатися до нормального життя та більше бачитися з родиною і друзями. Проте для багатьох помешкання залишаються центром існування. Прагнення комфорту та стабільності визначали тренди дизайну у 2021 році, проте продовжать домінувати і далі. Принаймні так стверджують експерти – дизайнери та фахівці пов’язаних галузей, опитані Better Homes & Gardens. Ось топ-8 тенденцій у дизайні інтер’єру, які траплятимуться всюди.

1. Відтінки зеленого.

Виробники фарб називають зелений головною тенденцією 2022 року. Дизайнерка Джинджер Кертіс з Urbanology Designs каже, що цей колір є «затишним нагадуванням про природу та нашу потребу у зв’язку з нею». Після того, як пандемія змусила нас перенести багато заходів та зустрічей на вулицю, ми повертаємо природу в приміщення.

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2. Криві лінії.

У меблях, візерунках та архітектурі гострі геометричні форми, популярні раніше, змінюються більш м’якими, хвилястими лініями. Дизайнери відзначають значне зростання інтересу до вигнутих стін і диванів впродовж останнього року, тож м’які лінії, дуги та вигини починаються з’являтися в колекціях меблів різних брендів. Така тенденція, на думку експертів, пояснюється колективним прагненням до комфорту під час стресового часу, оскільки вигини та округлі форми є більш заспокійливими, ніж гострі кути та прямі лінії.

3. Теплі і нейтральні кольори.

Яскравий білий, сталевий сірий та інші холодні нейтральні відтінки давно переважають на ринку, оскільки забезпечують свіжий та сучасний вигляд інтер’єру. Проте зараз все частіше перевагу віддають теплим кольорам, зокрема, кремовим, бежевим та нюдовим тонам. Самі ці відтінки, за прогнозами дизайнерів, будуть створювати затишну та привабливу атмосферу у 2022 році.

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4. Шари текстур.

Серед усіх трендів 2022 року експерти найчастіше згадували текстуру. Вони прогнозують зростання популярності всього «пухнастого та затишного», а також бахроми та декоративної обробки. Для створення затишного інтер’єру шукайте різні матеріали – натуральний камінь, дерево, метал, текстурні тканини тощо.

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5. Поєднання вінтажу та сучасного.

Замість того, щоб купляти нові меблі, люди все частіше виділяють антикваріат та вінтажні предмети в сучасному дизайні. Це не лише екологічно, адже ви перепрофільовуєте старі речі, а й дозволяє створити протиставлення старого та нового у просторі. Крім того, зростання попиту на вживані речі пов’язані із затримками поставок на ринку нових меблів.

6. Біофільний дизайн.

Біофільний дизайн має на меті принести у помешкання елементи зовні за допомогою натуральних матеріалів, кольорів та рослин. Виходячи за межі кількох вазонів на підвіконні, люди тепер експериментують із унікальними підвісними інсталяціями та вкритими рослинами цілими стінами. Зв’язок з природою історично закарбований у нашому мозку, і тому ми підсвідомо тішимося цим природним кольорам, візерункам та текстурам.

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7. Занепад домашніх офісів.

На початку пандемії більшість людей почали працювати віддалено з дому, проте тепер багато-хто повертається в офіс, і потреба в домашніх робочих місцях і проектуванні окремих кімнат під ці потреби поступово зменшується. У зв’язку з цим експерти прогнозують, що все більше людей будуть переносити свої імпровізовані робочі місця назад у гостьові спальні, вітальні, ігрові кімнати чи гардероби, де вони були раніше.

8. Місцеві та екологічні меблі.

Усе більше людей усвідомлюють свій вплив на довкілля, тому екологічність у декорі, аксесуарах та меблях набуває все більшої популярності. Усе частіше люди вивчають, із чого зроблені їхні речі та який шлях вони проходять до їхнього дому. Матеріали мають значення, але вибір місцевих постачальників є чудовим способом зменшити вуглецевий слід під час облаштування свого дому.