Випромінюючим тепло у зимовому інтер’єрі має бути «вбрання» для меблів, підлоги і подушок

Попри холодний клімат, сирість і брак природного світла із жовтня до березня, скандинави очолюють список найщасливіших країн світу. Перші позиції в рейтингу вже традиційно посідають Данія, Фінляндія, Норвегія, Ісландія та Швеція.

Звиклі до холоду жителі північних країн не сприймають зиму як пору року, яку треба пережити, чекати, терпіти. Навпаки, вони сповна отримують задоволення від усіх її непривабливих сторін. Для них прихід зими – це привід витягти з шафи теплі бавовняні чи в’язані предмети гардеробу, дістати з комірчини лижі та ковзани і, звісно, видозмінити інтер’єр своєї домівки на зимовий, створивши ту теплу й затишну атмосферу.

Такі концепти, як данське hygge, норвезький koselig, шведський mys, ісландський gluggavedur і фінський kalsarikännit, хоча й описують різні явища, стани і філософії загалом, мають у своїй основі контраст між холодом і загрозами, що підстерігають надворі, та теплом, спокоєм і затишком, які огортають удома. Вони виникли через та існують на противагу суворій зимі, дощовим дням і покрову сутінок. Саме зима є найзатишнішим і найкращим сезоном у країнах Скандинавії.

Усе це не могло не відбитись на помешканні – оформленні інтер’єрів, принципах правильного освітлення та «утеплення» зорового й тактильного. Скандинавські дизайнери чи не першими заговорили про те, що інтер’єр має бути не просто стильним, але й таким, в якому можна було б почуватися щасливим. Це одна з причин, чому скандинавський стиль сьогодні залишається одним із найпопулярніших. «Архидея» розповідає, як створити такий затишний інтер’єр у себе вдома.

Камін – символ домашнього вогнища

Камін можна назвати найбільш затишним витвором ужиткового мистецтва за всі часи. Розташований зазвичай у вітальні, він є центральним елементом інтер’єру та збирає навколо себе всіх мешканців дому, друзів і родичів. Єдиний мінус каміна – те, що не у всіх він є. Однак можна встановити фальшиві каміни, електричні каміни з ефектом живого полум’я. Також у багатьох будинках ще можна натрапити на пічки, каміни-пічки. Доповненням чи альтернативою живого вогню в домівці є свічки.

Штучне освітлення в стратегічних місцях

Скадинавці одержимі світлом загалом, що й зрозуміло з огляду на короткі й затягнуті хмарами дні майже цілий рік. Вони женуться за правильним освітленням. Якщо вам випаде приймати в себе представника котроїсь із цих національностей, а освітлення в оселі не відповідало б уявленням скандинавів про правильне його розташування, то не дивуйтесь, коли гість віддасть перевагу готелю з освітленням, більш стерпним для нього.

М’яке й тепле «убрання» для оселі

Випромінюючим тепло у зимовому інтер’єрі має бути «вбрання» для меблів, підлоги і подушок, ба навіть – для освітлювальних приладів. Наприклад, за бажання можна вдягнути у в’язані речі абажури настільних ламп чи торшерів. Тобто взимку в помешканні важливо не лише мати опалення, але й «утеплюючі» предмети декору, наприклад, подушки та пледи на бильцях стільця чи крісла, спинці дивану або й підвіконні.

Якщо ви суворо ставитись до питання чогось залишеного, «розкиданого» на меблях, то плед або цілий комплект їх можна тримати в кошику, що теж не менш затишно. Виграшним рішенням у легкій заміні інтер’єру на зимовий буде «вбирання» подушок у тематичні із зображеннями чи в’язані чохли.

Єдине «утеплення», яке потрібно опустити, – це штори із цупкого матеріалу. Суто віконний текстиль як такий майже не використовується. По-перше, для того, щоб у кімнату потрапляло більше освітлення; по-друге, з огляду на те, що підвіконня часто є зоною релаксу; по-третє, через пожежну безпеку, оскільки на підвіконнях ставляться свічки.

Нейтральна палітра і теплі акценти

Палітра в нордичному інтер’єрі наслідує відтінки природи північних країв – снігу, зелені гір і лісів, сірого неба та сині морських хвиль. Тому в дизайні переважають пастельні холодні відтінки, спокійні і приглушені, що випромінюють мир і неквапливість трибу життя скандинавів. Стіни фарбують у білий, бежевий, пісочний, світло-сірий, світло-зелений, блакитний кольори. Вони візуально збільшують простір і краще відбивають сонячне проміння. Теплі відтінки, навпаки, поглинають його, тому їх використовують як акценти, приміром, коричневий, теракотовий, брусничний, жовтий, помаранчевий, золотистий. Розставити акценти можна й за допомогою глибоких зеленого і синього.

Екологічність – ще один неодмінний атрибут скандинавського інтер'єру. З огляду на це під час оздоблення помешкання, зокрема, малярних робіт, широко використовують натуральні матеріали.

Текстури, яких приємно торкатись

Слід пам’ятати, що хюґе відчувається не лише на візуальному рівні, але й на тактильному, тому оздоблювальні матеріали і декоративні елементи потрібно обирати з урахуванням цього. Саме тому часто віддають перевагу килимам із високим ворсом; якщо ж ви не хочете регулярно і ретельно очищати їх від бруду, то можна й зовсім обійтися без них, коли підлога дерев’яна.

Застосування дерева не обмежується однією площею. Обробленими деревом можуть бути також стіни і стеля. Через те, що дерево – це природний, екологічний, приємний на дотик і запах та доступний матеріал, його широко використовують й у декорі. Власне, саме з деревом найбільше асоціюється скандинавський стиль.

Інші матеріали, які дають відчуття хюґе: кераміка, бавовна, шерсть і шкура тварин, рівні матові поверхні та грубі необроблені предмети умеблювання чи декору. Стіну, в яку вмонтований камін, як правило, облицьовують цеглою.