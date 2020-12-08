Кожна кімната може стати особливою і наповненою магією свята – у тому числі і кухня

Один із найбільш тремтливих та захопливих періодів у грудні – пошук правильних різдвяно-новорічних прикрас. Усі шукають пишну ялинку та небанальні гірлянди, та не обов’язково обмежуватися лише ними.

Кожна кімната може стати особливою і наповненою магією свята – у тому числі і кухня, переконує Elle Decor. Для цього вистачить декілька нескладних дрібниць, адже важливо не перевантажити цей наповнений щоденними справами простір.

1. Стільці. Кілька елегантних червоних стрічок та гілочок ялинки змінять кімнату.

Фото Elle Decor

2. Вікна. Підібрати відповідні різдвяні прикраси для кухонного вікна може бути складно, проте можна обмежитися простою композицією з орнаментом та зеленню.

3. Святкові солодощі. Зробіть з дітьми святкове імбирне печиво та пряниковий будиночок і перетворіть його на частину святкового декору.

Фото Elle Decor

4. Текстиль та посуд. Замініть повсякденні рушники, скатертини, серветки, рукавички на святкові: червоно-білі із зимовим візерунком – незмінна класика. І саме час дістати з найдальших полиць святкові тарелі.

5. Освітлення. Свічки завжди додають затишку та свята, а в поєднанні з гілочками ялиці – особливо. Неважливо – готуєте ви вечерю чи вже збираєтеся родиною, запалені свічки створюють свою атмосферу.

Фото Elle Decor

6. Віночки. Хто сказав, що вони підходять лише для вхідних дверей?

7. Затишна інсталяція. У красиву вазу чи салатницю можна викласти традиційні зимові інгредієнти –настроєві шишки, палички кориці, ароматні шкірки від цитрин, горішки. Якщо маєте більше часу та натхнення – запасіться ще клеєм, блискітками та маленькими баночками, аби створити власні хенд-мейд прикраси не тільки для кухні.

Фото Elle Decor

8. Маленька ялинка. На вікні, кухонній поверхні, поличці чи обідньому столі. Можуть бути навіть просто кілька гілочок у банці, але вони точно виконають своє святкове завдання.