У грудні розпочинається період підготовки до новорічних та різдвяних свят, до яких свою оселю хочеться прикрасити тематичним декором, аби атмосфера свята була більш відчутна.

Більше світла

Кольорові гірлянди та ароматичні свічки – точно гармонійно доповнять будь-який інтер’єр, якщо правильно підібрати кольори. Декор кімнати краще залишити у спокійному стилі, аби там було не лише яскраво, а й комфортно жити. Гірлянди можна розвішати на вікнах, а свічки розставити на поверхнях у кімнатах, де проводите найбільше часу, наприклад спальня чи кухня.

Аксесуари

Святкового настрою вашій кімнаті додадуть і тематичні дрібнички: новорічні фігурки, сніжинки, ялинкові кулі та різдвяний вінок. Гілочки хвої та шишки, крім декору, зроблять повітря кімнати свіжішим.

Якщо хтось у вашій сім'ї вміє малювати, на вікнах можна зобразити новорічні символи – сніжинки, ялинку тощо. У магазинах також можна купити наклейки на вікна, які легко знімаються після свят.

Ялинка

Головний символ новорічних свят – ялинка. Оформіть її в актуальних кольорах та прикрасьте іграшками, які можете зробити своїми руками. Для маленьких кімнат краще використовувати невисокі ялинки. Їх можна поставити на стіл чи підставку, або придбати ялинку в горщику.

Їжа

Атрибутами новорічних свят вважають мандарини і різдвяне печиво. Корзини з фруктами можна розставити не лише на кухні, а й у вітальні. А печивом можна прикрасити ялинку.