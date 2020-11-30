Прибирати можна частинами, витративши всього 15 хвилин на день

Порядок у домі – це не завжди про організацію речей. Це також можливість стати більш упевненим і мислити позитивніше, адже ваші речі лежать у місцях, де ви їх можете легко знайти, а чистота в домі дає відчуття контролю над простором.

Сайт Better Homes & Gardens разом із власницею компанії, що професійно організовує домашній простір, Керрі Піплз, пропонує кілька порад, як навести вдома порядок.

Викинути страх і провину

Бути неорганізованим – це нормально. З цим вмінням не кожен народжується, але цього можна навчитися. Побачивши безлад, у деяких людей виникає почуття пригніченості та розгубленості через страх не знати якусь річ. Розгубленість може також спричинити почуття сорому та провини, які зазвичай проявляються через те, що ми маємо емоційну прихильність до свого майна. Також почуття провини може виникнути, якщо у вас є одяг, який ви придбали для особливого випадку, наприклад, для медового місяця, який ви більше ніколи не одягнете. Фахівчиня радить викидати всі предмети, які вам більше не підходять, або, якщо виріб дуже цінний, його можна передарувати.

Встановіть графік

Дотримання графіку організації може підвищити відчуття продуктивності, коли ви перевіряєте елементи зі списку справ і відзначаєте виконані. Ваш план не повинен бути строгим або детальним, щоб бути ефективним. Його можна просто використовувати для створення кращого відчуття контролю над своїм днем.

Робіть щоденні 15-хвилинні справи

Щоб упорядкувати дезорганізований дім швидкими темпами, робіть короткі 15-хвилинні справи щодня. Виконання однієї справи дасть вам відчуття досягнення, яке спонукатиме вас взятись за нову справу завтра. Цими невеликими справами можуть бути, наприклад, сортування пошти, упорядкування шухляди для шкарпеток, прибирання аптечки тощо.

Поділіть великі справи на частини

Якщо ви хочете прибрати в кухні, почніть із комори. Спочатку зосередьтеся на тому, щоб викинути речі, термін придатності яких минув, або поставити на полички часто вживані речі. Якщо ви хочете впоратися зі своєю шафою, спершу оцініть, яким є ваш спосіб життя сьогодні і чи відображає його гардероб. Залишайте лише ті речі, які точно будете носити і не відкладайте одяг, який збираєтесь носити колись.

Залучіть дітей

Дітям може бути не лише корисно, а й цікаво брати участь у організації простору в кімнаті.

Пожертвуйте або продавайте непотрібні речі

Коли ви вже прибрали шафи, постарайтеся позбутися непотрібних речей. Запитайте друзів чи родичів, чи хочуть вони якусь річ із вашого гардеробу, або знайдіть благодійну організацію, куди можна віддати речі потребуючим. Ще один варіант – продати речі через соцмережі та онлайн-магазини.

Пам’ятайте, що у вашому домі мають бути тільки ті речі, що відображають ваш стиль життя. Організовуйте свій простір регулярно, наприклад, раз у сезон.