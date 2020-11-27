Біля раковини має бути досить місця для косметики, зубних щіток, рушника

Велика площа ванної кімнати (як і будь-якої іншої) важлива для її комфорту, проте в реаліях сучасних квартир це не завжди вдається забезпечити. Проте це не означає, що й обмежений простір не можна зробити максимально функціональним.

Портал «Архидея» зібрав кілька важливих деталей, про які не варто забувати у ванній кімнаті.

1. Кран зі змішувачем – більш зручний та економний, аніж модель з двома кранами для холодної та гарячої води. При його використанні ми використовуємо значно менше води, аніж відкриваючи по черзі два крани. Це стосується як раковини, так і ванни чи душової кабіни.

Фото Groheshop

2. Біля раковини має бути досить місця для косметики, зубних щіток, рушника для рук та фену для волосся. Останні можна закріпити на спеціальних гачках чи кільцях на стіні.

3. Косметику та інші засоби щоденної гігієни також оптимально розміщувати не безпосередньо на раковині, адже так вони залишають непривабливі плями та просто загромаджують простір. Спеціальні чашки чи полички на стіні біля дзеркала виглядають більш елегантно та функціонально. Такі самі варто встановити і безпосередньо в душовій кабіні чи біля ванни.

Фото Amazon

4. Зручності також додасть і ще одне маленьке дзеркало, закріплене на спеціальному кронштейні.

5. Не мало ваги грає і освітлення: окрім основного, варто встановити кілька світильників безпосередньо біля дзеркала.

Фото Amazon

6. При виборі душової кабіни пам’ятайте про важливість зливу. Душ без піддону легше тримати в чистоті, а відсутність додаткових перегородок на підлозі в цьому випадку робить візуально ванну кімнату більшою.