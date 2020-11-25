Велика ванна кімната, кухня чи комірчина – зазвичай розкіш для пересічної квартири. Тут необхідно розмістити всі побутові прилади, меблі і предмети щоденного вжитку, як-от пральна машина. Її зазвичай встановлюють у ванній, але навіть у не дуже великому помешканні можна знайти їй місце у будь-якій кімнаті.

Портал «Архидея» зібрав кілька порад, які допоможуть прилаштувати пральну машину в квартирі так, аби вона не займала багато місця й була зручною у користуванні.

У ванній кімнаті

Найчастіше пральну машину у ванній заховують у вільний куток, аби вона нікому не заважала, втім, якщо ви хочете, щоб ваша маленька ванна кімната не була технічним приміщенням, а більш асоціювалася з розслабленням, усі меблі та предмети там мають розміщуватись гармонічно.

Один із варіантів, де можна встановити пральну машинку, – безпосередньо під раковиною, можливо, під спільним столиком з шафою чи шухлядами. Аби зробити явне розділення, ви можете обрати перегородку. Заховати пральну машинку також можна під стільницею, але тоді доведеться використати раковину під стільницею у ванній, оскільки зазвичай машинка такої ж висоти, що й раковина.

Якщо ви не можете відрегулювати висоту, поставте пральну машину поруч. Її також можна вбудувати в інші корпуси стільниць у ванній або заховати у шафку. А над машинкою можна розмістити додаткові полички.

У ніші

У цьому місці можна розмістити як пральну машинку, так і автосушку. Залежно від того, яке приміщення, вона може бути у ванній, поруч чи у коридорі. Також можна розглянути висувний корпус, що може слугувати підставкою для миючих засобів тощо.

Якщо у ванній немає ніші, можна створити спеціальний стояк, огороджений з трьох сторін. У цей спосіб машинка стоятиме вище. Решту місця можна використати під полиці.

У вестибюлі

Якщо встановити машинку в цьому місці, слід пам'ятати, що під час роботи вона рухається і вібрує, тому, аби не пошкодити стільницю чи частину гардеробної. Тому з кожного боку варто залишити по кілька сантиметрів вільного місця.

На кухні

Вважається, що кухня – не зовсім доречне місце для пральної машини. Втім, тут її можна вбудувати у стільниці чи заховати за дверима, тоді вона буде зовсім непомітною. Якщо ваша кухня вузька і протяжна, прилад можна встановити паралельно в окремому корпусі, тоді вона буде на відстані від зони приготування їжі.

За дверима

Ідеальне рішення – розділити частину ванної кімнати на міні-пральну, коли можна зайти й зібрати всі аксесуари для прання. Це рішення вимагає багато місця, але дуже практичне. L-подібні стіни можуть виявитись особливо цікавими, адже вони відділяють їх від іншої частини ванної кімнати і створюють ілюзію об'ємного простору.

Меблі для пральної машини

Це ще один цікавий спосіб заховати прилад від сторонніх очей. Вся машинка буде захованою й нейтральною з точки зору стилю кімнати. Серед інших способів заховати машинку – жалюзі, молочна скляна панель, двері тощо.