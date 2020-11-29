Гардероб – це не тільки функціональне доповнення до спальні, це важливий елемент інтер’єру

Не всі квартири мають умови для облаштування окремого гардеробу, і тому альтернатива йому – шафа у спальні. Ідеальний варіант – той, що вміщає всі необхідні предмети та забезпечує легкий до них доступ, водночас зберігаючи свою функціональність довгі роки.

Портал «Архидея» нагадує, про які моменти не варто забувати при виборі оптимальної шафи для вашої спальні – розміщення полиць, планування квартири і навіть колір.

Розмір шафи

Обираючи розмір шафи, потрібно відштовхуватися від площі кімнати та кількості людей, які цією шафою будуть користуватися. Вважається, що оптимальною для однієї людини є шафа розміром 210х140 см, для кімнати з двоспальним ліжком краще обрати шафу удвічі більшу. Зважайте на ваші потреби: є люди, які не користуються значною кількістю речей, і тому ставити більшу шафу з пустими полицями – не резонно.

Фото Online-bedrooms

Простір для зберігання

Для меншої спальні більш ергономічною стане вбудована шафа-купе. Її можна зробити на замовлення, таким чином скоригувавши кількість, розмір, глибину полиць та висоту вішаків під ваші індивідуальні потреби, а вгорі зробити зручне місце для зберігання сумок, сезонного одягу чи постільної білизни. Така шафа замінить одну зі стін та органічно впишеться в інтер’єр, а додаткові дзеркала дозволять зробити візуально кімнату більшою, а розсувні двері не заважатимуть проходу. У більшій кімнаті можна розмістити традиційну шафу зі звичайними дверцятами.

Фото Go Modern

Місткість шафи

Зважайте на те, чи маєте ви додаткові простори для зберігання речей в інших кімнатах і що саме потрібно розмістити в шафі у спальні: скільки місця для розвішування одягу, скільки для білизни, ковдр чи скатертин, а скільки – для косметики і аксесуарів. Якщо шафа в спальні – єдина на всю квартиру, переконайтеся, що в неї влізе все.

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Стиль і вибір

Гардероб – це не тільки функціональне доповнення до спальні, це важливий елемент інтер’єру, який має гармоніювати з усім іншим. Шафа-купе навряд підійде для кімнати з традиційними дерев’яними меблями, тоді як для сучасного дизайну притаманні більш стримані та прості форми. У будь-якому випадку предмети, які нас оточують у кімнаті, мають приносити задоволення. Придбання шафи для спальні – довгострокова інвестиція, особливо вбудованої, яку не так легко розібрати. Тому врахуйте найширший спектр моделей і знайдіть свій ідеальний варіант.