Поєднання спального місця з простором для зберігання речей є одним з найоптимальніших для маленького житла

Останні кілька років існує тренд з максимального використання переваг невеликої житлової архітектури. Від ефективних меблів до кухонь з трансформованими системами основних побутових приладів, архітектори почали шукати ефективні способи оптимізації дефіцитної площі підлоги або перетворення просторів у більш гнучкі та багатофункціональні.

Одним із елементів таких експериментів є ліжко. ArchDaily розповідає та показує, як можна збільшити можливості основного об’єкту спальні.

Фото ArchDaily

Додайте сховище або оберіть ліжко вже з готовим варіантом

На ринку вже існує немало варіантів ліжок з інтегрованими шафами, проте ви можете спроектувати його самостійно. Важливо тут пам’ятати про точні вимірювання – не лише загальної площі та висоти ліжка, а й предметів, які ви в ньому плануєте зберігати. Комод може бути ефективним глибиною 50-60 см при мінімальній висоті 20 см.

Фото ArchDaily

Для вищих ліжок – більше шухляд, можна використати також коліщатка та висувні системи. Найпростіший та найлегший варіант – низька металева стійка для книг, журналів чи взуття. Не забувайте, що занадто великі шухляди будуть незручними в користуванні та громіздкими.

Фото ArchDaily

Креатив з нуля

Якщо ліжко є важливою частиною оригінального архітектурного дизайну, весь описаний вище процес буде ще простішим, оскільки дизайнери можуть підлаштувати розміри місця для зберігання та ліжка в тандемі. Дехто проектує власні ліжка, дотримуючись загальноприйнятої естетики, а інші ж творчо впроваджують інновації, щоб зробити простір більш динамічним.

Фото ArchDaily

Фото ArchDaily

Просте та недороге рішення – ліжко на горизонтальній поверхні, на якій розміщують матрац. Зазвичай вони дерев’яні і можуть вбудовуватися в стіни, звільняючи таким чином велику частину простору.