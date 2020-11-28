Трендовий мікс: як скористатися простором під ліжком
Останні кілька років існує тренд з максимального використання переваг невеликої житлової архітектури. Від ефективних меблів до кухонь з трансформованими системами основних побутових приладів, архітектори почали шукати ефективні способи оптимізації дефіцитної площі підлоги або перетворення просторів у більш гнучкі та багатофункціональні.
Одним із елементів таких експериментів є ліжко. ArchDaily розповідає та показує, як можна збільшити можливості основного об’єкту спальні.
Фото ArchDaily
Додайте сховище або оберіть ліжко вже з готовим варіантом
На ринку вже існує немало варіантів ліжок з інтегрованими шафами, проте ви можете спроектувати його самостійно. Важливо тут пам’ятати про точні вимірювання – не лише загальної площі та висоти ліжка, а й предметів, які ви в ньому плануєте зберігати. Комод може бути ефективним глибиною 50-60 см при мінімальній висоті 20 см.
Фото ArchDaily
Для вищих ліжок – більше шухляд, можна використати також коліщатка та висувні системи. Найпростіший та найлегший варіант – низька металева стійка для книг, журналів чи взуття. Не забувайте, що занадто великі шухляди будуть незручними в користуванні та громіздкими.
Фото ArchDaily
Креатив з нуля
Якщо ліжко є важливою частиною оригінального архітектурного дизайну, весь описаний вище процес буде ще простішим, оскільки дизайнери можуть підлаштувати розміри місця для зберігання та ліжка в тандемі. Дехто проектує власні ліжка, дотримуючись загальноприйнятої естетики, а інші ж творчо впроваджують інновації, щоб зробити простір більш динамічним.
Фото ArchDaily
Фото ArchDaily
Просте та недороге рішення – ліжко на горизонтальній поверхні, на якій розміщують матрац. Зазвичай вони дерев’яні і можуть вбудовуватися в стіни, звільняючи таким чином велику частину простору.