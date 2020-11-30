Екологічний стиль дедалі частіше переважає майже у всіх аспектах життя, в тому числі – й у дизайні інтер’єру. Екологія присутня й у ванних кімнатах у вигляді імітації візерунків і елементів декору, але ще більш важливим є екологічне ставлення – економне використання ресурсів, вибір матеріалів, що легко розкладаються, використання натуральної косметики тощо.

Сайт «Архидея» зібрав кілька порад, які елементи декору зроблять ванну більш екологічною.

Натуральні матеріали

В екологічних ванних кімнатах можна облаштовувати ефектні стіни з натуральних матеріалів, як-от дерево чи камінь. Для оформлення кімнати використовують квіти, як живі так і у вигляді візерунків на плитці. Такий дизайн має створювати відчуття, наче ви перебуваєте у природному середовищі.

Кольори

Екологічна ванна переважно має теплі білі, сірі, бежеві, коричневі та зелені кольори. Гармонійним поєднанням такої кольористики стануть еко-аксесуари – натуральні губки, тростинкові килимки, плетені корзини, керамічні мильниці та вази для квітів.

Дерево та камінь

Умивальник у ванній можна облаштувати з дерева – домашнього чи екзотичного, або з натурального каменю. Із таких же матеріалів може бути плитка на підлозі і стінах.

Також у ванній можна встановити вікно без жалюзі, аби можна було спостерігати, Кімнатні рослини очистять повітря у ванній відбувається навколо.

Рослини

Кімнатні рослини очистять повітря у ванній, тож невеличні вазони з квітами можна розташувати біля умивальника, а декоративний мох добре виглядатиме на стінах чи у вбудованих коробках для трави.

Енергозбереження

Крім декоративних елементів, у ванній можна встановити енергозберігаючі пристрої та лампи, а також використати рішення, що дозволяють економити воду. Косметика та засоби чищення теж мають бурти екологічними: хімію можна замінити більш дешевими нейтральними продуктами домашнього виробництва, що не шкодять природі.

Екологічними можуть бути й освіжувачі повітря та крани. Для еко-ванної кімнати у відповідних магазинах. До прикладу, екологічними вважаються автоматичні змішувачі води та з керованим фотоелементом.