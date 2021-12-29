Красиві гірлянди з лампочками з м’яким світлом будуть доречними увесь рік

Мерехтливі вогники та новорічні прикраси по всьому будинку тішать око, і дуже сумно розлучатися з ними після свят. Упакувати ж їх усі часом буває непростим завданням. Тому замість того, аби витягувати купи прикрас на короткий новорічно-різдвяний період, The Spruce пропонує обрати ті варіанти, які будуть не зайвими щодня. Це економить як час, так і місце для зберігання.

1. Розділіть червоне та зелене.

У багатьох саме ці кольори асоціюються з Різдвом, тому після завершення свят просто розділіть цю палітру. Наприклад, у різдвяний період можна використовувати зелені декоративні подушки з червоним пледом, але потім користуйтеся ними в різних кімнатах. Крім того, можна взагалі утриматися від комбінації цих кольорів та використовувати тільки червоний або тільки зелений у декорі.

2. Використовуйте нейтральні та металеві відтінки.

Загалом використовувати червоний та зелений колір під час Різдва не обов’язково: замініть їх гарними нейтральними та металевими відтінками. Наприклад, синій та сріблястий – теж звична кольорова гама для зимових свят, яка чудово виглядає впродовж усього року. Просто додайте кілька святкових штрихів до звичних елементів, приміром, різдвяну картину у металеву рамку, а потім замініть зображення.

3. Оберіть зимовий декор.

Уникайте буквальних інтерпретацій Різдва, як вертеп чи різдвяний вінок, на користь речей, які символізують зиму загалом. Так тематичний декор зможе протриматися хай не увесь рік, але принаймні кілька місяців. Такими прикрасами можуть стати, наприклад, сніжинки.

4. Користуйтеся універсальними елементами.

Знайдіть універсальні предмети декору, які можна легко змінити відповідно до вашого настрою та пори року. Наприклад, скляні вази можна наповними різдвяними композиціями із вогниками та гілками ялини, навесні ж у них можна поставити висушені квіти, улітку – пісок та свічки, а восени – шишки та багряне листя.

5. Повісьте гірлянди з ліхтарями.

Красиві гірлянди з лампочками з м’яким світлом будуть доречними увесь рік – якщо не на ялинці, то на балконі, патіо, ґанку чи в саду.

6. Знайдіть багатофункціональні борди для листівок.

Дошка для листівок – чудова річ, аби розмістити привітання від друзів та рідних та створити святкову атмосферу. Водночас варто обрати нейтральний варіант, який після свят можна наповнити іншими речами – щоденними записками, фотографіями, пам’ятками тощо.

7. Використовуйте самшит.

Самшит – традиційна різдвяна зелень, проте все ж менш традиційна, ніж сосна, ялиця або падуб. Тому самшитовий вінок зможе прикрашати дім увесь рік. До різдвяних свят його можна задекорувати червоними стрічками, які пізніше замінять, наприклад, декор з мішковини чи льону.

8. Запалюйте свічки.

Червоні свічки поруч з іншим святковим декором, звичайно, ніби кричать, що ось воно, Різдво. Проте окремо від інших прикрас їх цілком можна використовувати. Вони ідеально пасуватимуть до романтичної чи навіть звичайної вечері. Крім того, на Різдво можна використовувати свічки будь-яких нейтральних кольорів.

9. Оберіть металеві орнаменти.

Якщо червоні, зелені чи навіть сині прикраси важко видати за щось інше, крім ялинкового декору, то цього ж не можна сказати про металеві елементи – наприклад, сріблясті чи золотисті. Вони гламурно виглядатимуть у мисці чи скляній вазі, а для створення тематичної атмосфери до них варто додати лише кілька гілочок вічнозелених рослин.

10. Зробіть вінок з виноградної лози.

Такий аксесуар для дому буде максимально нейтральним. На Різдво до нього можна додати святковий бант та шишки, червоні ягоди чи інші прикраси. На осінь – стрічку з мішковини та міні-гарбузики. На весну можна додати ранні квіти та штучне пташине гніздо, а влітку – прикрасити яскравими буйними квітами.