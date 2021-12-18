Замість того, щоб встановлювати повноцінні ялинки та збирати великі вінки, оберіть їх міні-варіанти

Новорічно-різдвяний період – один із найприємніших і найчарівніших у році, але водночас і шалений. Треба встигнути дуже багато: купити подарунки, спланувати святкування, подбати про меню, тому часу на прикрашання домівки майже не лишається. Але хвилюватися не варто: The Spruce пропонує 11 простих варіантів різдвяного декору на останній момент.

1. Ялинові гілочки.

Прикрашання повноцінної ялинки – як живої, так і штучної – потребує немало часу та зусиль. Проте для створення атмосфери свята може бути достатньо лише кількох гілочок. Помістіть їх у рамки, поставте у вази чи оберніть довкола дзеркал – і справа зроблена.

2. Витончені паперові сніжинки.

У багатьох вони викликають ностальгію: хто не вирізав сніжинки у дитинстві? Але зараз вже в інтернеті можна знайти багато відеоуроків, як зробити вишукані 3D-моделі, що стануть чудовими прикрасами на стінах.

3. Різдвяні вінки.

Вінки з ялинових гілок вже традиційно вішають на двері чи шафи, проте вони можуть також стати чудовою окрасою обіднього столу. Можна залишити його таким, як є, а можна доповнити ще великою свічкою по центру, яка символізуватиме очікування Святвечора.

4. Вічнозелена гірлянда.

Ялинові гілки – чудова прикраса і сама по собі (див. пункт №1), але якщо ви маєте трохи більше часу, то додавання прикрас і вогників зробить її ще більш святковою. Це швидше, ніж встановити повноцінну ялинку, але виглядає не менш ефектно. Низку ялинових гілок можна скрутити з гірляндами і задрапірувати ними перила сходів, рами дверей або вікон.

5. Лише світло.

Немає прикрас? Немає проблем. Ялинку можна задекорувати виключно вогниками – і це буде виглядати вишукано та довершено. Подбайте про те, щоб гірлянди розподілялися рівномірно, щоб ялинка виглядала навмисно мінімалістично. Доповнити атмосферу допоможуть свічки – але не на самому дереві, звичайно, адже це пожежонебезпечно.

6. Книжкові полиці.

Це чудове полотно для створення новорічного настрою. Варто тільки замінити деякі предмети на різні святкові дрібнички, гірлянди, скульптури.

7. Міні-прикраси.

Замість того, щоб встановлювати повноцінні ялинки та збирати великі вінки, оберіть міні-варіанти, для яких і місце легше знайти, і час. Тим більше, так можна прикрасити всі кімнати, а не зосередитися лише на одній вітальні.

8. Кольорова палітра.

Новорічні кольори не завершуються на червоному та зеленому. Зверніть увагу на інші зимові відтінки: лілові, блакитні, коричневі, а також текстури, які нагадуватимуть затишні будиночки та засніжені ліси. По всьому домі можна розставити, наприклад, миски з шишками чи вази з рослинними візерунками.

9. Ефект затишку.

Навіть без новорічних прикрас затишну зимову атмосферу можна створити за допомогою декоративних подушок, м’яких ковдр, приглушеного світла та чашок з какао.

10. Прикраси на подвір’ї.

Не обов’язково встановлювати оленів на даху, що світяться, і обтягувати гірляндами увесь фасад. Можна задекорувати додатково ліхтарі, які вже є на ділянці, а також перила орнаментами, ялиновими гілками та ліхтарями.

11. Букети.

Квіти – це миттєве вирішення багатьох дизайнерських дилем, і різдвяна пора – не виняток. Але замість квітів оберіть ялинові гілки, соснові шишки, трави та листя, пофарбоване у срібний чи золотистий колір.