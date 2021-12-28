Дуже святково виглядатимуть двері чи вікна з ошатним віночком, який можна зробити і самостійно

Прикрашання ділянки – важливий елемент новорічного декору. Звісно, перший сніг – це теж красиво, але загалом зимовий пейзаж за вікном часто виглядає сірим та буденним, тому прикраси точно не будуть зайвими. Швидко задекорувати сад та будинок до свята можна за допомогою готових вуличних прикрас або ж створити власний декор разом з усією родиною. «Зелена садиба» розповідає, як це зробити.

1. Ялинка. Якщо у вас росте ялинка або якесь хвойне дерево, це перше, що треба прикрасити на подвір’ї. Загалом роль ялинки може виконати будь-яке дерево або кущ, або ж група рослин. Для такого декору пасуватимуть гірлянда, старі новорічні іграшки, будильник, зв’язана рукавичка, непотрібна біжутерія, CD-диски, «цукерки» з пінопласту у фользі, новорічні іграшки з льоду, бантики зі старого текстилю тощо.

2. Вікна. Святкові вікна можна зробити як зовні, так і зсередини. Зсередини декорують сніжинками, наліпками, лампочками, новорічними іграшками, а зовні зазвичай розміщують новорічну композицію в ящику для квітів. Також можна створити святковий декор на підвіконні, наприклад купити готову паперову композицію та доповнити її гірляндою.

3. Садові фігурки. Зараз на ринку багато різних готових садових фігурок до Нового року, але при бажанні можна їх зробити і самостійно. Найпростіше – ялинку із дерева або фанери чи садових гномів із гілочок ялинки. Якщо ж у вас на дворі багато снігу, двір можна доповнити сніговиками.

4. Гірлянди на фасаді будинку. Враховуйте, що гірлянди мають бути безпечними та саме вуличними. Щоб фасад будинку виглядав святково не тільки вночі, його прикрашають святковими вінками. Ще один спосіб підсвітити фасад будинку – використати проектор, який може створити різноманітні ефекти – від яскравих вогників до фігурних композицій.

5. Паркан та хвіртка. На них можна повісити гірлянду із хвойних гілочок та бантиків, яскраві стрічки, написи-вітання тощо. Як і всюди, особливу атмосферу створюють лампочки та ліхтарики.

6. Доріжки. Для підсвітки можна використати світильники на сонячних батарейках із датчиками руху. Вони ввімкнуться, коли хтось буде йти поруч, решту часу датчик приглушає світло для економії накопиченого заряду. Зрештою, такі прикраси актуальні не тільки в новорічно-різдвяний період.

7. Зона відпочинку. Альтанку можна прикрасити гірляндами, вуличними вазонами, додати яскраві подушки та ковдри. На стіл поставити свічки в оригінальних свічниках та декоративні композиції із хвої.

8. Ґанок. Біля дверей або сходів можна поставити вазони із декоративними композиціями із соснових гілок або голих гілок інших дерев, шишок, кольорових стрічок та інших елементів. Також це можуть бути вазони із декоративними живими рослинами, яким буде комфортно на холоді. Дуже святково виглядатимуть двері з ошатним віночком, який можна зробити і самостійно. Доповнити образ зможуть старі іграшки та декоративні дрібниці, зимовий спортивний інвентар та, звичайно ж, ліхтарики.

9. Льодовий декор. Якщо погода дозволяє, оригінально виглядатимуть на подвір’ї прикраси з льоду. Варіантів може бути багато: ялинкові прикраси, свічники, різдвяні віночки, садові фігурки та цілі композиції. Зробити такі прикраси можна за допомогою оригінальних формочок для льоду, формочок для випікання, повітряних кульок, мисок, у які заливається вода та кладуться додаткові прикраси.