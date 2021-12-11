Деякі квартири замалі для того, щоб поставити повноцінну ялинку

Новий рік та Різдво вже скоро, і саме час думати про відповідний декор. Деякі квартири замалі для того, щоб поставити повноцінну ялинку, проте завжди можна знайти альтернативу. «Зелена садиба» пропонує 10 варіантів – і традиційних, і оригінальних – новорічних красунь для маленьких кімнат.

1. Пів’ялинки.

Якщо для цілої ялинки місця немає – можна поставити половину. Такі варіанти є в продажі. Така ялинка добре впишеться в кут кімнати, не займатиме багато місця, а саме для прикрас його буде вдосталь.

2. Декілька маленьких ялинок.

Замість однієї великої ялинки можна поставити декілька маленьких. Для них місце можна знайти на підвіконні, столі, тумбі, підлозі або навіть на полицях. Багато таких міні-ялинок із гілочок можна знайти в продажу перед святами.

3. Пласка ялинка.

Якщо і для повноцінних маленьких ялинок теж місця замало, можна поставити пласкі ялинки – з фанери, гіпсокартону, пластику чи іншого матеріалу. Вони займатимуть менше площі та влізуть навіть на вузькі підвіконня.

4. Каркасна ялинка.

Теж варіант пласкої ялинки – трикутний каркас, який можна повноцінно прикрасити. Такі навіть продаються готові, але зробити їх з гілочок можна і самостійно та утилізувати, коли настане час, щоб не було потреби зберігати до наступного року.

5. Настінна ялинка.

Ялинка може навіть не займати місця на поверхні, її можна зробити просто на стіні. Наприклад, зімітувати її за допомогою самий прикрас. Якщо вам хочеться і натуральності, і простоти, зверніть увагу на подібні мінімалістичні варіанти з гілок та хвої.

6. Текстильна ялинка.

Дуже компактний варіант – велика ялинка на тканині. Масштаб може бути помітний, але місця вона багато не займатиме. При цьому ялинка може бути надрукована у будь-якому стилі, у тому числі й реалістичному. А коли свята закінчаться, її можна легко зберігати.

7. Ялинка-панно.

Виглядає ефектно, може бути різного розміру і її також без проблем можна використовувати не один рік.

8. Ялинка-драбина або стелаж.

В ялинку можна перетворити багато предметів оселі, наприклад, невелику драбину або стелаж. Останній варіант – дуже доступний, адже він вже стоїть у вашій кімнаті та не займатиме нове місце. Правда, речі з нього потрібно буде тимчасово перенести на інше місце.

9. Кімнатні рослини.

Якщо у вас вдома є вазони з цитрусовими, монстерами чи іншими кімнатними рослинами, які здатні витримати новорічний декор, – прикрасьте їх.

10. Підвісна ялинка.

Для цих ялинок навіть стіна не знадобиться – підвішуємо їх просто на стелю, наприклад, на люстру. Ялинка може висіти просто над столом, тому не займатиме вільний простір у кімнаті.