Торік основним оздобленням головної ялинки Львова була ілюмінація

Міську новорічну ялинку у Львові планують встановити на площі перед Оперним театром 13 грудня, а офіційно відкрити – 17 грудня. У міськраді розповіли, що 17-метрове дерево містові подарував мешканець села Оброшине Василь Козленко.

Цьогоріч місто уперше звернулось до львівських художників за консультаціями щодо концепції святкового оформлення в одному стилі. Над концепцією працювали Ольга Кравченко, Роман Зілінко, Остап Лозинський та Дарія Альошкіна.

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET Ольга Кравченко, художники допомогли містові вибрати ялинкові прикраси та ілюмінацію в одному стилі і з елементами, що повторюватимуться в усьому оформленні, розробили креслення та підібрали кольори оздоблення.

«На ялинці будуть прикраси у вигляді елементів традиційного різдвяного «павука» та зірочок, що також повторюватимуться в іншому оздобленні, в ілюмінації. Роман Зілінко зробив креслення для цього, а Остап Лозинський запропонував встановити у 4-х кутах площі Ринок гуцульські «павуки» – вони будуть з алюмінію і з підсвіткою. Дарія Альошкіна, яка робить витинанки – авторка паркану, що поставлять навколо міської ялинки. Все буде в одній темі, делікатно і зі смаком», – каже Ольга Кравченко.

Художниця додає, що львівські митці мають більш масштабні ідеї для оздоблення міста на зимові свята, але цього року втілять лише частину, до решти повернуться, коли ситуація буде стабільнішою.

«Добре, що міська рада звернулась за консультаціями до художників. Ми постарались, щоб було бюджетно і естетично», – додала Ольга Кравченко.

У міськраді Львова ZAXID.NET пообіцяли уточнити, кому замовили виготовлення прикрас за кресленнями художників.

У свою чергу, управління культури ЛМР рекомендує використовувати ромб із різдвяного «павука», що в українській традиції символізує життя та рід, для участі у цьогорічному конкурсі на найкраще різдвяно-новорічне оформлення вітрин, брам, вікон та балконів Львівської МТГ.