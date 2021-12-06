60-річна львів'янка, яка зрубала ялинку у Снопківському парку

У суботу, 4 грудня, у Снопківському парку 60-річна львів'янка зрізала молоду ялинку. Завдяки повідомленню очевидців її оперативно затримали поліцейські. Тепер львів'янка заплатить штраф, повідомила прес-служба поліції.

Поліцейські негайно виїхали на місце виклику і ще застали жінку у парку. 60-річна львів'янка саме несла ялинку, а в сумці у неї була ручна пилка. Патрульні забрали жінку до відділку поліції та передали її справу на розслідування дільничному.

Штраф за незаконно зрубану ялинку становить від 510 до 1020 грн. Однак у грудні і січні сума штрафу подвоюється. Крім того штрафують і покупців нелегальних ялинок, дня них штраф коливається від 510 до 1700 грн з конфіскацією купленого дерева.

До слова, торгувати можна лише легальними, чіпованими ялинками. За серійним номером на дереві можна перевірити де воно було вирощене, а продавці повинні мати усі необхідні документи на хвойні дерева, які продають.