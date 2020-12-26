Львівські поліцейські вилучили мікроавтобус у 33-річного водія з Турківського району, який перевозив нечіповані ялинки. Автомобіль виявили вранці 25 грудня у селі Мохнате Турківського району. Під час перевірки виявилося, що більшість із 54 дерев, які були в мікроавобусі, зрубані без дозволу.

«Близько 08:00 у селі Мохнате поліцейські виявили автомобіль, у якому перевозили нечіповані ялинки. Правоохоронці встановили особу водія – 33-річного місцевого мешканця, який перевозив 54 ялинки, більшість з яких були нечіпованими та без відповідних документів. Поліцейські вилучили транспортний засіб і незаконно зрубану деревину», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці ще встановлюють, де зрубали ці ялинки, а також інших причетних до цього злочину осіб. За незаконну вирубку та перевезення нечіпованих ялинок 33-річному водію мікроавтобуса загрожує до трьох років позбавлення волі.