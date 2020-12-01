Ялинками торгуватимуть у відведених місцях із 18 грудня по 6 січня

У вівторок, 1 грудня, виконком Львівської міськради затвердив перелік місць для продажу новорічних ялинок. Придбати живу новорічну ялинку можна буде у двох десятках локацій.

Із 18 грудня до 6 січня хвойні дерева продаватимуть на визначених ділянках. У Галицькому районі для торгівлі ялинками виділили одне місце: на вул. Волоській (біля Стрийського ринку). У Франківському та Личаківському районах – по 3 місця для роздрібної торгівлі, у Сихівському торгуватимуть у 2, а у Залізничному – 4 локаціях. Найбільше – аж 7 місць – у Шевченківському районі.

Перелік місць для роздрібної торгівлі новорічними ялинками:

Галицький район: вул. Волоська (біля Стрийського ринку).

Залізничний район: вул. Є. Патона, 4/1; вул. С. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво»); вул. Чернівецька — вул. Городоцька (перехід); вул. Широка — вул. Я. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»).

Личаківський район: вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ «Галицьке перехрестя»); вул. Солодова, 4 (біля Винниківського ринку); вул. Б. Хмельницького, 120 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»).

Сихівський район: вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ «Замок»); просп. Червоної Калини, 36−40.

Франківський район: вул. Володимира Великого, 59-В; вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»); вул. Наукова, 29 (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД).

Шевченківський район: вул. І. Величковського, 8; вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ «Володар»); вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 — вул. Пилипа Орлика (навпроти ринку ТзОВ «Тополя-1»); вул. Б. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП «Холм»); вул. І. Миколайчука, 8 (біля ринку ТзОВ «Фірма «Світлиця-3»); вул. Т. Шевченка, 360−364 (біля ринку ФГ «Ярослава»); просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар» ЛТД).