Поховають Михайла Панчишина на Голосківському кладовищі

У понеділок, 23 листопада, Львів попрощається з Михайлом Панчишиним, який загинув внаслідок ворожого обстрілу міста. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Парастас відбудеться в неділю, 22 листопада, о 19:30 в храмі св. Кирила і Методія УГКЦ, що на вул. Угорській, 1. Чин похорону розпочнеться о 10:00 в понеділок, 23 листопада, в цьому ж храмі. Поховають Михайла Панчишина на Голосківському кладовищі, поле №42.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до прощання, а також утриматися в цей час від проведення розважальних заходів і святкувань.

Нагадаємо, вранці п’ятниці, 20 листопада, Львівська громада зазнала комбінованої ворожої атаки. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще десятеро отримали травми та поранення різної важкості.

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Біографічна довідка

Михайло Панчишин (19.04.1944 – 20.11.2026). Уродженець села Красичин Львівської області. Навчався у середній загальноосвітній школі міста Кам’янка-Бузька Львівської області, а згодом – у Львівському технікумі радіоелектроніки. Проходив строкову військову службу. Працював у сфері радіоелектроніки.

У Михайла Панчишина залишилися донька, онук, невістка, правнучка, свати та родина.