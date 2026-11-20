Репер заявив, що через загрози його життю скасували низку концертів в Європі

Двоє завербованих російськими спецслужбами данців готували замах на українського репера Kyivstoner під час його виступу біля Копенгагена. Через це Данія висилає російського дипломата, повідомив у пʼятницю, 20 листопада, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, передає данське медіа DR.

За даними видання, ще 25 вересня данські правоохоронці затримали зловмисників, які готували замах на 34-річного українського репера та блогера Альберта Васильєва, відомого під псевдонімом Kyivstoner. Ними виявилися двоє данців.

На початку вересня підозрювані придбали один квиток на його концерт біля Копенгагена, а згодом отримали два пістолети та ножі. Їх затримали в автомобілі в Геллеруп із двома іншими чоловіками, яким не висували звинувачення у замаху на Васильєва.

DR додало, що сам Kyivstoner на своїй сторінці в інстаграмі заявив, що «розвідувальна служба заборонила провести концерт». Данські спецслужби повідомили, що замах на нього організувала Росія.

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Сам репер заявив, що після скасування його виступу в Копенгагені він вирішив не давати концерт у Стокгольмі. Згодом через безпекові питання йому скасували виступи Цюриху та Франкфурті.

«На ракету мене посадили серйозну. Не факт, що вивезу. Але буду старатися не сумувати. Поки – Контора VS Стонер 1:0», – написав він, натякнувши, що це не перший його замах.

Згодом МЗС Данії оголосило, що висилає російського аташе з питань оборони. Очільник міністерства Расмуссен, коментуючи випровадження посадовця, сказав: «Ми відкрито заявляємо: вас викрито».

Дипломат має залишити країну протягом семи днів. Також Данія викликала на розмову посла Росії Владіміра Барбіна.

У МЗС Данії заявили, що Копенгаген не планує повністю припиняти дипломатичні контакти з Росією, але випровадженням дипломата хоче «надіслати країні сигнал». Крім того, за словами Расмуссена, данський уряд планує припинити видачу віз росіянам без нагальної потреби. Він зазначив, що росіянам досі занадто легко пересуватися Європою попри масштабні санкції ЄС.

На замах на українського репера відреагували у пресслужбі МЗС Польщі. Там нагадали, що це вже другий замах на Kyivstoner – перший відбувся у Варшаві у серпні, коли польські спецслужби викрили російського кілера. Там наголосили, що події в Данії свідчать про злочинну діяльність Росії на території ЄС з метою залякування та дестабілізації, а також заявили, що підтримує заходи з обмеження вільного вʼїзду росіян до ЄС.

Сам репер на своїй сторінці у тредсі коротко прокоментував новини про його другий замах, написавши «2:0».

Хто такий Kyivstoner та чому його хочуть вбити

Альбер Васильєв народився у Києві, а згодом переїхав до США, де навчався у коледжі Санта-Моніки. Згодом він вступив на режисерський факультет, під час навчання в якому почав знімати гумористичні відео. Після пʼяти років життя в США він повернувся до Києва та долучився до музичного гурту «Гриби». У 2017 році він покинув гурт та почав виступати під псевдо Kyivstoner.

Після цього він жив у Росії та вів шоу GazLive з російським репером Бастою. Попри критику та скандали, повʼязані з Росією, Kyivstoner заперечував проросійські погляди та заявляв про аполітичність. У 2021 році йому заборонили вʼїзд до РФ.

На початку 2022 року Альберт Васильєв виїхав до Америки, стверджуючи, що має громадянство США. Згодом польські правоохоронці, які повідомили про його перший замах, також заявили, що Kyivstoner має американський паспорт.

У 2025 році репер дав інтервʼю російському блогеру Юрію Дудю, в якому називав роботу ТЦК в Україні «беззаконням». Тоді ж він запропонував українській владі брати приклад з Росії, мотивуючи чоловіків йти воювати за великі грошові виплати. В інтервʼю він заявив, що не вірить у повернення України до кордонів 1991 року та розповів, що відмовляється говорити українською мовою.

У липні 2026 року російська ФСБ звинуватила репера у нібито підготовці атаки безпілотників на Московську область. За версією росіян, Васильєв контролював доставку 35 ударних дронів через Словаччину, Польщу та Білорусь, які мали завдати ударів по стратегічних обʼєктах у Москві та Підмосковʼї. Після цього репера Kyivstoner внесли до списку причетних до терористичної діяльності та екстремізму. Сам Васильєв ці звинувачення відкидає.

Вже в серпні польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що спецслужби Польщі затримали уродженця тимчасово окупованого Донбасу, який намагався вбити громадянина США та України. Туск повідомив, що ціль кілера «була незручною з точки зору режиму Путіна», а польські журналісти повідомили, що українець був повʼязаний з оборонною сферою. За даними RMF FM, мішенню російського кілера став чоловік під псевдо Слевін Дадян, справжнє імʼя якого Альберт Васильєв.