Kyivstoner тривалий час жив і працював у Росії

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що запобігла масованій атаці FPV-дронів на стратегічне підприємство в Підмосков'ї та звинуватила в організації операції українського репера, блогера Альберта Васильєва, більш відомого під псевдонімом Kyivstoner. Про це повідомили у вівторок, 14 липня, російські ЗМІ.

За версією російської спецслужби, атаку нібито готувала Служба безпеки України. У ФСБ стверджують, що для удару планували використати 35 FPV-дронів, оснащених іноземною вибухівкою та захищених від засобів радіоелектронної боротьби. За твердженням відомства, безпілотники були зібрані в Києві, після чого контрабандою доставлені до Росії в партії керамічної плитки через Польщу та Словаччину.

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Росіяни пишуть, що дрони зберігалися в орендованому ангарі поблизу оборонного підприємства. До підготовки запуску нібито були причетні двоє громадян Молдови, які орендували приміщення.

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Російська спецслужба вважає, що Kyivstoner, координував підготовку атаки та переказував гроші одному з учасників операції. Крім того, російське відомство звинуватило репера у розповсюдженні наркотиків.

За твердженням ФСБ, одного з імовірних виконавців атаки затримали. Він нібито погодився співпрацювати з українськими спецслужбами за грошову винагороду, зібрав і налаштував безпілотники та підтримував зв'язок із закордонними координаторами. Ще один фігурант, як заявляє російська сторона, під час затримання відкрив вогонь по співробітниках ФСБ і був ліквідований.

На заяву російської спецслужби відреагував позаштатний радник міністра оборони України та волонтер Сергій Стерненко. За його словами, у цій історії є цікавий нюанс.



«Вже нібито перед атакою, коли дрони мали летіти і знищувати ціль, підбігли ФСБшники та розстріляли їх. Зблизька. Бо на них чомусь не було боєприпасів. На відео горять лише акумулятори після влучань куль. Як ці дрони мали щось атакувати без вибухівки?», – наголосив він.

Сам Kyivstoner заявив, що не розуміє, чому опинився в центрі уваги російських спецслужб.

«Увага – це класно, але така... Я не знаю, чим удостоївся такої уваги. Просто в мене запитання: навіщо? Ще я розумію, якби я був типу активний... Збитий льотчик... Я не знаю, хто це зробив і навіщо», – сказав репер.

Альберт Васильєв народився 31 грудня 1991 року в Києві. Освіту здобував у коледжі Санта-Моніки у США, а згодом вступив на режисерський факультет. Під час навчання почав знімати гумористичні відео. Після п'яти років життя у США віг повернувся до України та приєднався до музичного проєкту «Гриби». У лютому 2017 року залишив гурт і розпочав сольну кар'єру під псевдонімом Kyivstoner.

Васильєв тривалий час жив і працював у Росії, де, зокрема, вів шоу GazLive разом із репером Бастою. У 2021 році Kyivstoner опинився в центрі скандалу після відео, на якому пошепки вигукнув «Россия» перед російською аудиторією, через що зазнав критики в Україні. Сам артист тоді заперечував проросійські погляди та заявляв, що перебуває поза політикою. Того ж року йому неофіційно закрили в'їзд до Росії.

Зараз репер живе у Словаччині разом із дружиною Аліною та сином. Родина оселилася неподалік Братислави після того, як залишила США, де прожила певний час після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, у серпні 2022 року ФСБ звинуватила українські спецслужби у вбивстві дочки російського пропагандиста, українофоба, ідеолога «русского міра» Алєксандра Дугіна Дар'ї Дугіної.