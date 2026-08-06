Над місцем пожежі здіймається дим

У четвер, 6 серпня, на вулиці Луганській спалахнула пожежа на газорозподільчому пункті. Львів’ян попередили про можливі перебої зі світлом. Зокрема, аварійні знеструмлення були у центрі, на Новому Львові та у Франківському районі.

У «Львівобленерго» ZAXID.NET повідомили, що перебої зі світлом виникли через пожежу на газорозподільчому пункті та в одному з гаражів на вул. Луганській. Наразі фахівці працюють над відновленням подачі електроенергії.

У соцмережах львів’яни повідомляють, що вулиця Луганська перекрита для руху. У поліції ZAXID.NET відповіли, що з’ясовують цю інформацію.

У ДСНС зазначили, що викликів до них не надходило.

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