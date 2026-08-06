Ольга Стефанішина планує оскаржувати рішення суду

У четвер, 6 серпня, суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній, яку НАБУ та САП підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Суддя Віктор Ногачевський визначив для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн. Водночас прокурор САП клопотав про заставу в розмірі 13,1 млн грн.

Також Ольгу Стефанішину зобовʼязали прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі.

У коментарі «Радіо Свобода» Стефанішина сказала, що немає «ні 13, ні 10, ні 6» млн грн, однак шукатиме кошти для внесення застави.

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Вона також повідомила, що порадиться з адвокатами щодо можливого оскарження рішення суду. Крім того, Стефанішина зазначила, що має подальші професійні плани, проте вони не пов’язані з державною службою.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 5 серпня почав слухання з обрання запобіжного заходу колишній посолці України у США та ексвіцепрем’єр-міністерці з європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній. Раніше того ж дня стало відомо, що ексчиновниця отримала нову підозру від НАБУ та САП.

Під час судового засідання прокурор САП повідомив, що Ользі Стефанішиній оголосили підозру за трьома епізодами: незаконне збагачення та двома фактами недостовірного декларування.

За версією слідства, йдеться про дві квартири у житловому комплексі «Файна Таун» у Києві. Слідчі підозрюють, що нерухомість купили влітку 2024 року через близьку подругу Стефанішиної. Водночас, за твердженням прокуратури, володіла та розпоряджалася квартирами саме Ольга Стефанішина, а також оплатила там ремонт вартістю 100 тис. доларів. Крім того, сторона обвинувачення вказує, що Стефанішина витрачала готівку на лікування родичів, авіаквитки та оренду іншої квартири.

Орієнтовна сума ймовірного незаконного збагачення становить 13,9 млн грн, додали в САП.

Також слідчі вважають, що Стефанішина не задекларувала автомобіль Mercedes і квартиру батьків у ЖК «Львівська площа» вартістю 3 млн грн, де проживала.

Коментуючи підозру, Ольга Стефанішина заявила, що не приховувала жодної інформації та за законом відстоюватиме свою позицію. Вона нагадала, що торік передала «журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання».

Водночас адвокат Ольги Стефанішиної заявив, що слідство не надало прямих доказів того, що вона доручила подрузі придбати квартири. Також він додав, що його підзахисна задекларувала користування квартирою батьків в інший період, а Mercedes користувалася лише 15 днів.