Детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про нову підозру колишній посолці України у США та ексвіцепрем’єр-міністерці з європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній. Про це 5 серпня повідомили Центр протидії корупції та низка українських медіа.

Наразі у Вищому антикорупційному суді 40-річній Стефанішиній обирають запобіжний захід. Засідання відбувається у закритому режимі на прохання її адвокатів.

У Центрі протидії корупції зазначили, що зміст нової підозри наразі не розголошують. Водночас за інформацією джерел УП у політичних колах, Стефанішина отримала від НАБУ і САП підозру у незаконному збагаченні. Попередньо, ідеться про нерухомість у Києві, яка оформлена на інших людей.

Доповнено. За даними прокурора, якого цитує ЦПК, Стефанішина не задекларувала дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також посадовиця не вказала користування авто Mercedes, записаного на підлеглого.

Прокурор САП вказує, що витрати перевищують доходи і заощадження підозрюваної.

За його словами, серед джерел доходів були зарплата, відшкодування за відрядження та аліменти. Готівка з рахунків не знімалась, продажу майна чи позик не було.

За словами прокурора, сумарна вартість набутих за півтора роки активів становить 13,9 млн грн.

Ольга Стефанішина прокоментувала оголошення їй підозри. Вона зазначила, що це «законна робота правоохоронної системи, а не встановлена провина». Експосолка заявила, що «спокійно ставиться до цих подій» й запевнила, що їй нема чого приховувати.

«Значну частину питань, що зʼявляються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно. Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати. Понад десять років я віддала служінню державі. Дехто вже поквапився уявити, що моя дипломатична служба за океаном стане для мене зручною відстанню від незручних запитань. Але місію успішно завершено, і я в Україні, щоб відповідати тут. Відстань не буде ні захистом, ні виправданням. Доводити звинувачення має той, хто його висуває. Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся», – написала Ольга Стефанішина у фейсбуці.

Нагадаємо, 3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посолки України у США, яку вона обіймала зі серпня 2025 року. Сама Стефанішина повідомила, що самостійно ухвалила рішення про звільнення. За її словами, воно «продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше».

Раніше журналіст Юрій Ніколов заявляв, що звільнення Стефанішиної може бути пов'язане з тим, що правоохоронці готуються оголосити їй підозру щодо незаконно набутого майна – квартири чи автомобіля.

Зауважимо, що Ольга Стефанішина фігурувала у кількох корупційних скандалах. Зокрема, у так званій «Справі Лукаш» щодо розкрадання державного бюджету в особливо великих розмірах. Зараз ця справа слухається у ВАКС.

У червні 2025 року «Українська правда» опублікувала розслідування, в якому йшлося, що арештовані Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи, зокрема Будинок профспілок України, переходили під контроль людей, пов’язаних із тодішньою віцепрем’єркою Стефанішиною.

Також торік журналісти hromadske з’ясували, що матір Стефанішиної Надія Кравець купила квартиру в елітному ЖК «Львівська площа» в центрі Києва площею 100 м² майже вчетверо дешевше за ринкову ціну, заплативши 3 млн грн замість 12 млн грн, що була мінімальною ціною за подібну квартиру на час купівлі.