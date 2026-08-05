Китай почав розробку гігантського родовища літію в Африці

Китайська гірничодобувна компанія Zijin Mining почала експортувати літієвий концентрат із родовища Маноно в Демократичній Республіці Конго. Увесь видобутий літій відправляють до Китаю, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Перші поставки стартували в червні 2026 року, і це перший в історії експорт літію з ДР Конго, яка має значні запаси критично важливих корисних копалин.

За словами одного з трейдерів, на Маноно вже виробили десятки тисяч тонн літієвого концентрату. Частина вантажів ще перебуває в дорозі й може прибути до Китаю лише у жовтні. Переробний завод на родовищі запустили у травні – на місяць швидше, ніж планували. Ба більше, до кінця грудня компанія планує ввести в експлуатацію додаткові потужності.

У 2026 році Zijin сподівається отримати на Маноно 30 тис. тонн літію в еквіваленті карбонату літію. Після виходу на проєктну потужність підприємство зможе щороку переробляти 5 млн тонн руди та виробляти приблизно 1 млн тонн сподуменового концентрату. Видання зазначає, що це посилює позиції Китаю у секторі критично важливих мінералів ДР Конго. Раніше у країні вже працювали китайські компанії CMOC і Huayou Cobalt.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Чому виникли суперечка за родовище?

Маноно вважають одним із найбільших у світі нерозроблених родовищ літію у твердих породах. За оцінкою експертів, станом на січень 2024 року воно містило 669 млн тонн ресурсів із середнім вмістом літію 1,61%.

Раніше дозвіл на розробку родовища мала австралійська компанія AVZ Minerals. Однак у 2023 році Міністерство гірничої промисловості ДР Конго скасувало його, заявивши, що реалізація проєкту просувалася недостатньо швидко.

Згодом частину родовища передали компанії Manono Lithium – спільному підприємству Zijin і державної конголезької компанії Cominiere. Zijin контролює 55% підприємства, решта часток належить Cominiere та державі.

AVZ Minerals оскаржила втрату прав у міжнародних арбітражах. Компанія відновила судовий процес після того, як переговори з владою ДР Конго не завершилися врегулюванням спору.

Юридична суперечка може вплинути й на плани американської KoBold Metals. Компанія має ліцензію на розробку іншої частини родовища та планувала придбати частку AVZ. У KoBold заявили, що не продовжуватимуть роботи, доки всі спори щодо прав на Маноно не будуть врегульовані.

Раніше уряд США закликав сторони досягти домовленості. Через це AVZ тимчасово призупинила одне з арбітражних проваджень, однак згодом вирішила повернутися до судового процесу.