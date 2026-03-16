Onur Group відмовився від спецдозволу на Жовтоводську площу

Державна служба геології та надр припинила дію спецдозволу, який раніше надали компанії ТОВ «Спис Україна», яка входить до турецької Onur Group, на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку Жовтоводської площі родовищ золота і ніобієвих руд у Дніпропетровській області. Про це повідомляє Nadra.info. Причиною припинення дозволу стало звернення самої компанії із заявою.

Раніше компанія, яка володіла дозволом на Жовтоводську площу, увійшла до переліку користувачів стратегічних надр і власників так званих «сплячих» ліцензій. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, такі дозволи підлягають аудиту та позачерговим перевіркам.

Що відомо про родовище?

Спецдозвіл на Жовтоводську площу компанія «Спис Україна» купила на аукціоні у грудні 2020 року за понад 5,7 млн грн. Згодом генеральний директор Onur Group в Україні Емре Караахметоглу заявив, що фактичний вміст золота у руді на цій ділянці виявився значно нижчим, ніж очікували інвестори. Якщо за проєктними документами розраховували приблизно на 4,5 г золота на тонну руди, то результати геологорозвідки показали близько 1,4 г/т.

За словами Караахметоглу, такі показники не забезпечують економічної доцільності видобутку, тому компанія не бачить перспектив розвитку проєкту і не планує продовжувати інвестиції у цю ділянку. Він також зазначав, що в Onur Group розглядали можливість судового позову щодо компенсації через невідповідність даних про запаси, наданих Держгеонадрами. Однак згодом від судового шляху відмовилися, відкликали позов і продовжили співпрацю з відомством у форматі діалогу.

Ніобієві руди в Україні входять до переліку корисних копалин стратегічного та критичного значення. Ніобій і золото також включені до списку ресурсів, нові проєкти з видобутку яких можуть наповнювати Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови.

Водночас Onur контролює в Україні ще 8 ділянок надр із покладами вапняку, піску, мігматиту, граніту, каоліну та графіту.

Зауважимо, що ТОВ «Спис Україна» зареєстровано в лютому 2010 року у Львові під назвою «Глорія Джинс Кофіс Львів». До червня 2020 року його власником значився Емре Караахметоглу, який є головним координатором групи «Онур» в Україні. Наразі за даними Youcontrol, ТОВ «Спис Україна» контролюють Четінджевіз Онур і Кавак Мурат (громадяни Туреччини), очолює – Чакмак Фират.

Власниками компанії Onur Group є турецькі бізнесмени Онур та Іхсан Четінджевізи. Генеральним директором групи компаній в Україні є Емре Караахметоглу. Onur Group має понад 50 підприємств в Україні у різних галузях економіки.