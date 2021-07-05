Турецька група компаній придбала частку підприємства з ліцензією на розвідування золотоносної площі

Турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi придбала 37,5% в компанії «Спис Україна», що наприкінці 2020 року перемогло у тендері на дозвіл на розробку золотоносної жили Жовтоводської площі у Дніпропетровській області. Про це повідомляє Nadra.info.

В кінці грудня 2020 року кінцевим бенефіціаром і власником «Спис Україна» був громадянин Туреччини Чакмак Фірат, а основним видом діяльності підприємства була «діяльність холдингових компаній». Станом на 2 липня основним видом діяльності компанії є «видобуток руд інших кольорових металів». Також змінились засновники, серед яких п’ятеро фізичних і юридичних осіб, що зареєстровані в Туреччині або є її громадянами, зокрема це і АТ «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Сана Анонім Ширкеті». Бенефіціарами компанії також є троє громадян Туреччини. До того ж, у червні статутний капітал ТОВ «Спис Україна» збільшили до 110,882 млн грн, хоча упродовж попередніх 11 років він становив 869 грн.

Перелік засновників тепер виглядає так:

Караахметоглу Емре, розмір внеску до статутного фонду – 5,5 млн грн. Частка – 5%;

АТ «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», розмір внеску до СФ – 41,6 млн грн. Частка – 37,5%;

АТ «Четин Ішлетмелери Іншаат Тааххют Проже Мюхендислик Ташимаджилик Туризм Маденджилик Тіджарет Ве Санаи Анонім Ширкеті», розмір внеску до СФ – 11,1 млн грн. Частка – 10%;

АТ «Оздогу Сарп Іншаат Маденджилик Туризм Ташимаджилик Ве Тиджарет Анонім Ширкеті», розмір внеску – 19,4 млн грн. Частка – 17,5%;

ТОВ «Япі Туризм Ве Тіджарет», розмір внеску до СФ – 33,3 млн грн грн. Частка – 30%.

А бенефіціарних власників так:

Четінджевіз Онур – 40,63% статутного капіталу;

Кавак Мурат – 20,34%;

Кавак Гюліз – 12%.

24 грудня 2020 року ТОВ «Спис Україна» за 5,73 млн грн виграло тендер в системі Prozorro.Продажі на розробку золотоносної Жовтоводської площі в П'ятихатському районі Дніпропетровської області. Окрім того, навесні «Спис Україна» виграло тендер в системі Prozorro.Продажі на розробку ділянки з покладами графіту і підземних технічних вод, проте інформації про підписання і оплату договору в системі наразі немає. Також компанія перемогла на аукціоні з продажу спецдозволу на видобування каоліну первинного та піску родовища Павлівське, підписання договору ще очікується.

ТОВ «Спис Україна» зареєстровано в лютому 2010 року у Львові під назвою «Глорія Джинс Кофіс Львів». До червня 2020 року його власником значився Емре Караахметоглу, який є головним координатором групи «Онур» в Україні. Потім до цього літа в реєстрі значився Чакмак Фірат. Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi заснована в 1991 році. Компанія будує і реконструює автодороги, мости і споруди. Зараз компанія ремонтує у Львові вулицю Бандери, а раніше реконструювала площу Двірцеву та низку інших вулиць. У червні компанія почала на Львівщині ремонт траси із Ходорова до Стрия.

Як писало видання «Наші гроші», компанія «Онур» увійшла до числа шести компаній, що поділили між собою дві третини підрядів Укравтодору на ремонт і будівництво доріг у межах програми «Велике будівництво».