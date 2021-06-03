Роботи розпочали на ділянці від межі Івано-Франківської області в сторону Ходорова

На Львівщині розпочали капітальний ремонт 44 км дороги між Стриєм та Ходоровом, що стане частиною нової державної дороги М-30 Стрий – Ізварино. Її планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України 24 серпня.

Підготовчі на дорозі М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, розпочали у четвер, 3 червня, на ділянці від межі Івано-Франківської області в сторону Ходорова. Загалом дорогу ремонтуватимуть у дві черги: від Стрия до моста через Дністер за Жидачевом і від моста до Ходорова.

«У ході ремонту на автомобільній Дорозі Єдності М-30 посилимо дорожній одяг, влаштуємо нове дорожнє покриття та дощову каналізацію, відремонтуємо 5 мостових переходів. Також відновимо дорожню інфраструктуру: зробимо тротуари та освітлення у межах населених пунктів, встановимо автобусні зупинки. Окрім цього, проект передбачає влаштування сучасних засобів заспокоєння руху перед в’їздом у населені пункти», – розповів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

На перехресті доріг М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш та у самому Жидачеві облаштують однорівневі кільця. Речник Служби автодоріг Львівщини Іван Бондар уточнив ZAXID.NET, що роботи триватимуть до кінця цього року. Перектриття руху на час ремонту на трасі наразі не планується.

«Станом на сьогодні необхідності у перекриті чи обмеженні руху немає, але вона може виникнути у ході проведення робіт», – розповів Іван Бондар.

Ділянка дороги, яку ремонтуватимуть на Львівщині (клікніть для збільшення)

Загалом в межах Львівської області відремонтують 44 км дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка. Ремонт виконує компанія «Онур конструкціон інтернешнл» за 1,48 млрд грн.

Нагадаємо, що до Дня Незалежності Укравтодор планує відкрити нову дорогу М-30 Стрий – Ізварино загальною протяжністю 1392 км.