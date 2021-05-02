Протяжність ремонтованої ділянки становить 29,6 км

На Львівщині відремонтують частину дороги Куровичі – Рогатин. Роботи виконуватиме азербайджанська компанія AzVirt MMC за 484,9 млн грн.

Згідно з технічним завданням, підрядник має провести поточний ремонт траси Т-14-17 Куровичі – Рогатин. Протяжність ремонтованої ділянки становить 29,6 км. Йдеться про частину дороги від Куровичів до межі Львівщини з Івано-Франківською областю в Дусанові.

Служба автодоріг Львівщини підписала договір із AzVirt MMC на ремонт Т-14-17 Куровичі – Рогатин. Компанія погодилася провести роботи за 484,9 млн грн. Ремонт дороги мають завершити до кінця 2021 року.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія AzVirt MMC зареєстрована у Баку (Азербайджан) і належить Ельнуру та Камілю Алієву Алі Огли та німцям Вальтеру Закарісу і Мартіну Манфреду.