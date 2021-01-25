Протяжність дороги становить майже 50 км

Дорогу зі Стрия до Ходорова, що стане частиною нової траси М-30, відремонтують за 1,5 млрд грн. У межах робіт облаштують дві нові розв'язки та відремонтують п'ять мостів.

Служба автомобільних доріг у Львівській області оголосила тендер на капітальний ремонт дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, що в межах Львівщини пролягає через Стрий, Жидачів і до межі з Івано-Франківською областю за Ходоровом.

Протяжність дороги М-12 зі Стрия до Ходорова (клікніть для збільшення)

Протяжність дороги становить майже 50 км. Її ремонтуватимуть у дві черги: від Стрия до моста через Дністер за Жидачевом і від моста до Ходорова. Підрядник має зрізати понад 600 дерев, аби розширити та укріпити проїжджу частину, замінити комунікації та дорожнє покриття, прокласти тротуари в межах міст та сіл, встановити дорожні знаки й нанести розмітку. При цьому кількість смуг лишиться без змін: по одній у кожному напрямку.

Як уточнили ZAXID.NET у Службі автодоріг Львівщини, у межах робіт відремонтують п'ять мостів та встановлять нові автобусні зупинки. На перехресті доріг М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш та у самому Жидачеві облаштують однорівневі кільця. Повністю відремонтувати цю ділянку М-12 мають до кінця 2022 року. Очікувана вартість робіт – 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, що «Укравтодор» планує з’єднати Львівську та Луганську області єдиною магістраллю. Дорогу загальною протяжністю 1392,3 км зі Стрия до Ізвариного на Луганщині планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України, яку святкуватимуть 24 серпня 2021 року.