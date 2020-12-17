Нову дорогу хочуть зробити концесійною

На Львівщині планують збудувати нову частину дороги міжнародного значення М-06 Київ – Чоп. Нова дорога має пролягати в обхід населених пунктів та примикати до майбутньої північної об’їзної Львова.

Як розповів ZAXID.NET керівник Служби автодоріг Львівщини Олег Береза, траса Київ – Чоп є однією з найбільш завантажених трафіком доріг, а ділянка від Бродів до Львова є місцем концентрації аварій. Тому цю частину дороги протяжністю 65,3 км хочуть перевести з ІІ-ї у І-у категорію доріг, що передбачає чотири смуги руху з роздільною смугою посередині.

«Траса М-06 – єдина, що веде зі Львова на Київ. Сюди сходяться потоки з Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської областей, тому вона дуже завантажена. Ми хочемо розробити різні концепції, аби розвантажити цю дорогу. Я вважаю, що з Бродів до Львова необхідно збудувати альтернативну дорогу, можливо, у межах публічно-приватного партнерства. Тоді ті, хто захоче їхати безпечнішою і якіснішою дорогою, має платити за проїзд нею, як це є в Європі», – пояснив Олег Береза.

Нова дорога мала б примикати до майбутнього північного обходу Львова. Серед інших варіантів розглядають також варіант будівництво об’їзних доріг всіх населених пунктів, уздовж яких пролягає траса Київ – Чоп, від Бродів до Львова, та розширення наявної дороги до чотирьох смуг. Кілька чотирисмугових ділянок уже є поблизу Олеська, Буська та Старого і Нового Милятина.

Частина наявної траси Київ - Чоп, від Бродів до Львова

Наразі Служба автомобільних доріг у Львівській області оголосила тендер на визначення оптимального варіанту напрямку траси. Як ідеться у технічному завданні на передпроектні роботи, підрядник має провести інженерні вишукування, визначити власність земельних ділянок, які підпадають під реконструкцію чи нове будівництво, передбачити кількість смуг та розв’язок.