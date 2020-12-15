Дорогу від Перемишля до пункту пропуску Мальховіце-Нижановичі повністю відкриють до кінця місяця

У Польщі завершують ремонт прикордонної дороги, що вестиме до нового пункту пропуску з Україною Мальховіце-Нижановичі. Про це повідомляє Форум розвитку Перемишля.

Йдеться про частину дороги місцевого значення №885 від Перемишля до Мальховіце, загальною протяжністю 6,6 км. На дорозі облаштували нове асфальтне покриття та тротуари, освітлення, встановили бар'єри тощо. Дорога має дві смуги та біля майбутнього пункту пропуску розширюється до п’яти.

Відремонтована дорога від Перемишля до Мальховіце

Цю дорогу ремонтують у рамках програми Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, яка співфінансується Європейським союзом. Загальна вартість робіт – 31,8 млн злотих (7 млн євро).

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, у жовтні цього року завершили ремонт дороги до майбутнього пункту пропуску Україною Мальховіце-Нижановичі з української сторони. На ремонт витратили 844 тис. євро від Євросоюзу.

Нагадаємо, розмови про створення нового пункту пропуску у Нижанковичах ведуться від 2016 року. Попередньо планувалося, що це має бути не тільки автомобільний перетин кордону, а й пішохідний. Польська сторона взяла на себе зобов’язання збудувати новий пункт пропуску за 109 мільйонів злотих. Будівництво триватиме 4 роки. Нещодавно Форуму розвитку Перемишля опублікував схему майбутнього пункту пропуску.

Додамо, що зараз тривають робити з розширення 7-кілометрової дороги №28 від Перемишля до пункту пропуску Медика-Шегині. Дорогу безпосередньо біля пункту пропуску розширюють до 5 смуг.