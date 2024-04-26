Уряд ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення до кінця травня. Про це на засіданні уряду у п’ятницю, 26 квітня, сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«2 грн 64 копійки за кіловат. Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня», – повідомив керівник уряду.

При цьому Денис Шмигаль наголосив, що ситуація в енергетиці залишається складною. Попри цілодобові ремонти в енергосистемі зберігається значний дефіцит.

Шмигаль додав, що цього місяця Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа. Зокрема, «Нафтогаз» продовжив дію пільгової ціни на газ для населення, вона, як і раніше, буде становити 7 грн 96 копійок за куб.