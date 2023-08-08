ПрАТ «Львівобленерго» запустило чат-бот у Viber та Telegram для юридичних клієнтів «Львівобленерго Бізнес». За допомогою чат-боту непобутові споживачі можуть отримувати сповіщення про аварійні відключення електроенергії з орієнтовним часом відновлення електропостачання, попередження про планові ремонти електромереж, про графіки відключень (у випадку їх впровадження).

Також у чат-боті можна повідомити диспетчера про відсутність електроенергії та дізнатись групу відключень під час впровадження графіків.

«Важливо, щоб непобутові споживачі своєчасно отримували інформацію про відключення. І, в залежності від категорії, могли прийняти те чи інше рішення: чи просто вимкнути електричні прилади, чи глобальніше – зупинити технологічний процес, як наслідок, зберегти продукцію чи зберегти обладнання від аварійної поломки», – прокоментував перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Приєднатись до чат-ботів «Львівобленерго Бізнес» можна у Viber і Telegram. Також знайти чат-бот можна в пошуку у Telegram за назвою «Львівобленерго Бізнес». Після приєднання необхідно пройти реєстрацію – «Поділитись номером телефону» – і додати об’єкти. Для цього потрібно вказати ЕІС-код (16 цифр та латинських літер) площадки вимірювання або точки обліку та код ЄДРПОУ або ІПН (для ФОП). ЕІС-код можна дізнатися у «Персональному кабінеті» (Загальна інформація про споживача) або у договорі з «Львівобленерго».

Після того, як об’єкт додано у чат-бот, оберіть свій лічильник, натиснувши на кнопку «Лічильник №…», та оберіть з меню кнопку необхідної послуги або очікуйте на сповіщення про аварійні та планові відключення.