Висока напруга може призвести до згорання домашньої техніки

У чат-ботах «Львівобленерго» у Viber і Telegram з’явилась можливість поскаржитися на неякісну напругу в будинку диспетчеру. Щоб скористатися нею, потрібно буде відповісти на кілька запитань.

«Чинним законодавством встановлено, що напруга від 198 В до 242 В є нормою. Якщо ви зафіксували у себе 205 В, не хвилюйтесь за свої прилади – вони призначені для такої напруги, звісно, якщо техніка сертифікована», – кажуть в «Львівобленерго».

Якщо ж рівень напруги виходить за ці межі, можна поскаржитися диспетчеру компанії. Для цього у меню чат-боту потрібно вибрати розділ «Напруга» і відповісти на кілька запитань – окрім показника напруги треба повідомити, чи є така ж проблема у сусідів. Адже, кажуть у «Львівобленерго», компанія відповідає тільки за якість напруги до входу в будинок, а все, що відбувається з напругою у квартирах і місцях загального користування, є відповідальністю мешканців та управителів будинків.

Виберіть в меню розділ "Напруга"

Дайте відповіді на запитання і натисніть "Так"

У компанії рекомендують звернутися до електрика, аби з’ясувати, де виникла проблема, а також до ЛКП або ОСББ.