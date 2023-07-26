Правильно підібрані меблі можуть приховати незручні деталі у ванній

Раніше, за часів Радянського Союзу, будівництво та ремонт квартир проводили без особливої уваги до візуальної привабливості приміщень. Зараз все інакше. У ванній кімнаті головним ворогом гармонійності є водопровідні труби. Замаскувавши їх, ви зробите приміщення більш привабливим. Як це зробити, розповідає W2Studio.

Короб. Труби можна помістити в так званий «чохол» з гіпсокартону чи ДСП. Він маскує, проте не перешкоджає доступу до труб. За допомогою такого короба можна приховати труби будь-якого розміру.

Фарбування. Якщо ви не хочете витрачати багато часу, можна просто пофарбувати труби. Так ви і приховаєте їх, і водночас зробите частиною інтер’єру. Найкраще фарбувати труби під колір приміщення. Перед фарбуванням варто нанести шар ґрунтовки, щоб захистити труби від корозії та збільшити зчеплення з фарбою. Якщо у вас пластикові труби, то використовуйте фарби без ацетону, адже він пошкоджує матеріал. Для труб з гарячою водою використовуйте термостійку фарбу.

Меблі. Правильно підібрані меблі можуть приховати незручні деталі у ванній. Наприклад, вертикальні труби приховують пенали. Попередньо в них потрібно зняти задню стінку та зробити отвори для труб.

Сантехнічні ролети. Один із найбільш сучасних методів. Ролети бувають механічні та автоматичні. Перші встановлюють, якщо площа, яку потрібно закрити, невелика, і ролетом зручно користуватися вручну. Якщо потрібно приховати велику площу, краще встановити автоматичні ролети з пружинним механізмом.

Монтаж у стіну. Найбільш радикальний метод. Актуальний, якщо ви збираєтеся робити перепланування чи ремонт у новобудові. Перевага такого методу – повне маскування труб, вагомий недолік – у разі аварії ви матимете значні проблеми. Перед тим, як вбудовувати труби в стіну, варто створити докладний план розводки.

Пластикові панелі. Недорогий та ефективний метод. На ринку є панелі різних форм, розмірів та відтінків. Їх монтують на каркас з металевих профілів. Недолік таких панелей – пожежна небезпека, тому при користуванні ними варто особливу увагу звертати на захист від вогню.