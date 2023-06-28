Надмірне зонування, як і повна відсутність поділу квартири на функціональні зони, – дві крайності однієї проблеми

Щоб створити гармонійний і затишний дизайн однокімнатної квартири, важливо знати безліч аспектів планування і ремонту. Однокімнатна квартира – це не вирок вашим творчим амбіціям в дизайні інтер’єру. Ви легко можете створити будинок своєї мрії навіть на обмеженому просторі. При цьому варто уникати кількох поширених помилок, які пояснює «Новий дім».

1. Використання правила трикутника (три зони: мокра – раковина, гаряча – плита, холодна – холодильник) при плануванні кухні. Цей принцип розміщення предметів на кухні винайшли ще на початку ХХ століття. І багато людей продовжують керуватися цим самим трикутником при оформленні дизайну кухні-студії з перегородкою. Звичайно, якщо розмір кімнати дозволяє, то цей принцип розстановки техніки і меблів не буде зайвим. Однак в маленькій кухні є сенс подумати про планування, яке буде зручним саме вам. Тим паче зараз, крім плити, раковини і холодильника з’явилися мікрохвильовки, посудомийні машини тощо.

2. Відсутність зонування. Може здатися, що використання ширми, штор або додаткових дверей при створенні інтер’єру однокімнатної квартири тільки забирає і без того обмежений простір. Однак всі дизайнери одноголосно заявляють, що поєднання спальні і вітальні – велика помилка планування. Ліжко повинне розташовуватися у відокремленому місці і бути недоступним для погляду гостей. Особливо відсутність зонування впадає у вічі в маленькій квартирі-студії.

3. Надмірне зонування, як і повна відсутність поділу квартири на функціональні зони, – дві крайності однієї проблеми. Постарайтеся знайти золоту середину.

4. Навіть якщо ви є власником невеликої квартири-студії, не слід думати, що однієї люстри по центру кімнати буде досить. Обов’язково встановіть додаткові джерела світла (підвісні або точкові світильники, торшери, бра), щоб подарувати простору затишок.

5. Непродумана система для зберігання речей. Велика кількість шаф, як і відкритих систем – помилка при облаштуванні однокімнатної квартири. Тут важлива золота середина, інакше результат вийде вельми непривабливим.