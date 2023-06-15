Однокімнатні квартири-студії ідеально підходять для проживання максимум 1-2 людей

Може здатися, що наявність однокімнатної квартири – це привід відкинути сміливі ідеї інтер’єру. Однак це зовсім не так. Навіть найскромніший за розміром простір ви зможете перетворити в стильну і в той же час затишну оселю. Про основні нюанси планування однокімнатної квартири в 2023 році розповідає «Новий дім».

Квартира до 30 м2

Для того, щоб вписати в квартиру всі необхідні предмети меблів, важливо дотримуватися кількох рекомендацій:

Всі перегородки повинні бути максимально тонкими. Відмовтеся від столу на кухні, замінивши його на барну стійку. Якщо немає необхідності – відмовтеся від плити на 4 конфорки. Двох буде цілком достатньо, щоб приготувати вечерю на 3-4 чоловік. Не закривайте вікна текстилем. Максимум – бамбукові жалюзі.

Квартира 30-40 м2

Здавалося б, 10 додаткових квадратних метрів (в порівнянні з попередньою площею приміщення) дають більше простору для фантазії. Але навіть в такому випадку доводиться йти на хитрощі і використовувати дизайнерські прийоми планування однокімнатної квартири. Інакше виникає ризик розпорядитися цими самими квадратними метрами не зовсім ергономічно.

Врахуйте кількість людей, які будуть проживати у квартирі. Це допоможе вирішити, як розподілити простір. Для сім’ї з дитиною актуально виділити окреме місце під дитячу. Для однієї людини обмежень менше, тому можна задуматися над створенням окремої гардеробної або робочого місця.

Для одного-двох людей варто розглянути варіант перетворення житла у квартиру-студію. Такий прийом подарує більше вільного простору.

Використовуйте як зонування не стіни, а тонкі перегородки або ж функціональні меблі. Наприклад, барна стійка стане розмежувачем кухні і зони їдальні. Стелаж або диван поділять кімнату на вітальню і спальню.

Квартири 40-50 м2

Такі квартири здаються переважно в новобудовах. Деякі забудовники залишають місце для вашої фантазії, пропонуючи вільне планування. Тому у вас є можливість продумати квадратуру і форму кожної кімнати.

Важливо уникати так званих «мертвих» зон. Тому розставляйте техніку і меблі так, щоб використовувати простір максимально ергономічно. Вибирайте вбудовані меблі з фасадами світлих відтінків, щоб не «забивати» зайвими деталями квартиру.

Смарт-квартира

Їх площа становить від 18 до 25 м2. З огляду на те, що облаштувати такий невеликий простір всім необхідним досить важко, багато забудовників пропонують не тільки готове планування. Вони також здійснюють меблювання квартири, щоб ви заїжджали вже в готове і обставлене приміщення.

Якщо ж ви хочете зайнятися дизайном смарт-квартир самостійно, приготуйтеся до того, що меблі обійдуться набагато дорожче, ніж якби ви вибирали їх для звичайної кімнати. Невелика площа диктує свої умови і змушує купувати столи, дивани і комоди, зроблені на особисте замовлення з урахуванням параметрів кімнати. Тут важливий кожен міліметр, тому для розрахунку обов’язково запросіть професіонала.

Для таких приміщень найчастіше використовуються смарт-меблі, які в свою чергу складаються з багатофункціональних предметів. Наприклад, диван може перетворюватися в комфортне двоспальне ліжко, а комод мати вбудовану прасувальну дошку.

Візуально збільшити простір допоможуть:

світла обробка стін і стелі;

білі фасади меблів;

легкий текстиль на вікнах (тюль, жалюзі тощо).

Квартира-студія

Однокімнатні квартири-студії ідеально підходять для проживання максимум 1-2 людей. Вони просто не розраховані на більшу кількість мешканців. Однак, навіть якщо ви плануєте жити в студії один, важливо грамотно спланувати простір, розподіливши кожен метр площі.

Щоб уникнути помилок, рекомендуємо вам скористатися деякими прийомами професіональних дизайнерів: