Особливості планування однокімнатної квартири: основні тренди 2023 року
Може здатися, що наявність однокімнатної квартири – це привід відкинути сміливі ідеї інтер’єру. Однак це зовсім не так. Навіть найскромніший за розміром простір ви зможете перетворити в стильну і в той же час затишну оселю. Про основні нюанси планування однокімнатної квартири в 2023 році розповідає «Новий дім».
Квартира до 30 м2
Для того, щоб вписати в квартиру всі необхідні предмети меблів, важливо дотримуватися кількох рекомендацій:
Всі перегородки повинні бути максимально тонкими.
Відмовтеся від столу на кухні, замінивши його на барну стійку.
Якщо немає необхідності – відмовтеся від плити на 4 конфорки. Двох буде цілком достатньо, щоб приготувати вечерю на 3-4 чоловік.
Не закривайте вікна текстилем. Максимум – бамбукові жалюзі.
Квартира 30-40 м2
Здавалося б, 10 додаткових квадратних метрів (в порівнянні з попередньою площею приміщення) дають більше простору для фантазії. Але навіть в такому випадку доводиться йти на хитрощі і використовувати дизайнерські прийоми планування однокімнатної квартири. Інакше виникає ризик розпорядитися цими самими квадратними метрами не зовсім ергономічно.
Врахуйте кількість людей, які будуть проживати у квартирі. Це допоможе вирішити, як розподілити простір. Для сім’ї з дитиною актуально виділити окреме місце під дитячу. Для однієї людини обмежень менше, тому можна задуматися над створенням окремої гардеробної або робочого місця.
Для одного-двох людей варто розглянути варіант перетворення житла у квартиру-студію. Такий прийом подарує більше вільного простору.
Використовуйте як зонування не стіни, а тонкі перегородки або ж функціональні меблі. Наприклад, барна стійка стане розмежувачем кухні і зони їдальні. Стелаж або диван поділять кімнату на вітальню і спальню.
Квартири 40-50 м2
Такі квартири здаються переважно в новобудовах. Деякі забудовники залишають місце для вашої фантазії, пропонуючи вільне планування. Тому у вас є можливість продумати квадратуру і форму кожної кімнати.
Важливо уникати так званих «мертвих» зон. Тому розставляйте техніку і меблі так, щоб використовувати простір максимально ергономічно. Вибирайте вбудовані меблі з фасадами світлих відтінків, щоб не «забивати» зайвими деталями квартиру.
Смарт-квартира
Їх площа становить від 18 до 25 м2. З огляду на те, що облаштувати такий невеликий простір всім необхідним досить важко, багато забудовників пропонують не тільки готове планування. Вони також здійснюють меблювання квартири, щоб ви заїжджали вже в готове і обставлене приміщення.
Якщо ж ви хочете зайнятися дизайном смарт-квартир самостійно, приготуйтеся до того, що меблі обійдуться набагато дорожче, ніж якби ви вибирали їх для звичайної кімнати. Невелика площа диктує свої умови і змушує купувати столи, дивани і комоди, зроблені на особисте замовлення з урахуванням параметрів кімнати. Тут важливий кожен міліметр, тому для розрахунку обов’язково запросіть професіонала.
Для таких приміщень найчастіше використовуються смарт-меблі, які в свою чергу складаються з багатофункціональних предметів. Наприклад, диван може перетворюватися в комфортне двоспальне ліжко, а комод мати вбудовану прасувальну дошку.
Візуально збільшити простір допоможуть:
- світла обробка стін і стелі;
- білі фасади меблів;
- легкий текстиль на вікнах (тюль, жалюзі тощо).
Квартира-студія
Однокімнатні квартири-студії ідеально підходять для проживання максимум 1-2 людей. Вони просто не розраховані на більшу кількість мешканців. Однак, навіть якщо ви плануєте жити в студії один, важливо грамотно спланувати простір, розподіливши кожен метр площі.
Щоб уникнути помилок, рекомендуємо вам скористатися деякими прийомами професіональних дизайнерів:
Меблі краще робити на замовлення. Так ви отримаєте не тільки індивідуальний дизайн, але і зможете підігнати комод, шафу або ліжко під габарити кімнати.
Замовляти меблі варто після того, як будуть встановлені перегородки. Врахуйте, що елементи зонування також віднімають простір. Бажано врахувати ще й утеплення стін.
Світлий відтінок стін і стелі – основа невеликих приміщень. Він робить кімнату просторіше, світліше і легше.