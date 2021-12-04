Насамперед потрібно визначитися, які зони вам необхідні

Дизайн однокімнатної кімнати потребує особливої уваги, адже це невелике приміщення має містити всі функціональні зони і створювати комфорт. Коли важливий кожен метр корисної площі, потрібно звертати увагу на найдрібніші деталі. Поради від «Архидея» допоможуть створити затишок навіть у квартирі зі скромною квадратурою.

1. Запорука затишку – правильне зонування. Насамперед потрібно визначитися, які зони вам необхідні. Як мінімум, це комфортне спальне місце. Далі подумайте про свої типові потреби: чи потрібен робочий куточок, чи часто до вас будуть приходити гості і залишатися на ніч; чи любите ви готувати і запрошувати на вечерю друзів тощо. Визначте основні сценарії проведення часу вдома та створіть окремі функціональні зони для них.

2. Візуально збільшити простір допоможуть скляні елементи – стіни зі склоблоків, легка ширма, дверні полотна з триплексу тощо.

3. Перепланування для об’єднання житлової кімнати з балконом або кухнею відкриє більше можливостей. У просторі може з’явитися місце для зручного робочого кабінету, куточка для відпочинку, їдальні чи будь-якої іншої зони, яка необхідна вам.

4. Щоб збільшити корисну площу житлової кімнати, можна «позичити» частину коридору. Цей варіант перепланування особливо актуальний для власників квартир у новобудовах. Сучасні планування передбачають просторий передпокій, де можна встановити ергономічну шафу-купе, а решту простору перетворити на кімнату.

5. Фарбування стін у світлі кольори – оптимальний варіант для дизайну однокімнатної квартири, адже сприятиме візуальному збільшенню простору. Водночас рекомендується віддавати перевагу матовим та екологічним видам оздоблення.

6. Багатофункціональність – основний критерій вибору меблів для однокімнатної квартири. Обідній стіл може перетворюватися у робочий, затишний диван – у гостьову «кімнату», а ліжко – ховатися у вертикальну конструкцію в стіні. Сучасні меблі-трансформери – справжня знахідка для власників квартир зі скромною площею. Крім того, великогабаритні меблі на ніжках візуально виглядають легшими і наповнюють кімнату повітрям.

8. Телевізор розташуйте на стіні: такий варіант монтажу заощадить місце.

9. Барна стійка – практичне та універсальне рішення навіть у випадку, якщо квартира не студійного типу. Встановивши у кухні барну стійку замість обіднього столу можна заощадити місце для додаткової шафи, робочого куточка чи навіть невеликого розкладного дивану.

10. Якщо ж без обіднього столу не обійтися, найкраще обрати модель круглої форми або зі скляною стільницею.

11. Дрібні речі заховайте в шафу, адже ніщо не робить кімнату візуально меншою так, як безліч сувенірів чи декоративних дрібниць. Якщо хочеться виставити колекцію на показ, облаштуйте для цього полиці на одній з вільних стін.

12. Прикрашаючи стіни картинами або арт-світлинами, обирайте зображенням з перспективою (море, поле, дорога тощо).

13. Думайте вертикально: простір квартири можна зонувати і вздовж стін. Під стелею можна розташувати полицю з домашньою бібліотекою і підсвітити її, щоб створити ілюзію високої стелі.

14. Вікна краще оздобити легким тюлем – цей текстиль не приховуватиме краєвид, одночасно наповнюючи кімнату світлом. Проте якщо у вас сонячна сторона, потурбуйтесь про світлонепроникні гардини чи ролети.

15. Високі торшери і настінні бра – найкраще освітлення для однокімнатної квартири у поєднанні зі світильником на стелі.